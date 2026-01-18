España no falla ante Francia y se jugará el pase a semifinales ante Hungría

La selección española masculina de waterpolo se ha impuesto este domingo a Francia (8-14) en la segunda jornada del Grupo E de la Ronda Principal del Campeonato de Europa, que se está disputando en Belgrado y en el que defiende el título continental, un resultado que le permitirá jugarse el pase a las semifinales el próximo martes ante Hungría.

En la piscina del Belgrado Arena, la campeona de Europa, que llegaba a la cita tras la victoria ante Montenegro (6-14) y después de haber perdido únicamente en la primera fase ante Serbia (11-12), tardó en romper el partido, pero cuando lo hizo mantuvo a raya a su rival para apuntarse un nuevo triunfo que le sitúa con nueve puntos, a la espera de lo que pase en el Serbia-Hungría.

Ante un rival sin opciones de acceder a las eliminatorias, los de David Martín tardaron más de siete minutos en ver puerta, desperdiciando sus dos primeras oportunidades mientras el combinado galo se adelantaba por mediación de Alexandre Bouet. El meta francés, Hugo Fontani, mantenía a los suyos por delante con un par de buenas paradas.

La sequía española la rompió Sergi Cabanas a falta de 2:47 para el final del primer cuarto (1-1), y Pol Daura ponía una marcha más para situar a la campeona de Europa por primera vez por delante tras aprovechar, esta vez sí, una situación de hombre de más (1-2).

Miguel de Toro y Alex Bustos incrementaban la renta ya en el segundo cuarto (1-4), y aunque Francia respondía, de nuevo Bustos devolvió el +3 al marcador con poco menos de cuatro minutos por delante (2-5). Bouet estableció el definitivo 3-5 con el que el choque se fue al descanso.

En la reanudación, después de tres minutos sin que el luminoso cambiase, Roger Tahull anotó el sexto tanto del combinado ibérico, aunque Romain Marion-Vernoux ofreció la réplica en la siguiente posesión (4-6). Lorris Canovas apretó el duelo, pero Marc Larumbe y Álvaro Granados recuperaron la renta de tres goles (5-8). Bernat Sanahuja se apuntó a la goleada antes del acto final (6-10).

Ya en el último cuarto, De Toro, Larumbe, Granados y Cabanas hicieron crecer la renta mientras Unai Aguirre y los palos frenaban los remates franceses. Solo Bouet y Tom Sauton mantenían firme a la selección gala, que no pudo remontar la diferencia. Así, España llegará a la última jornada jugándose todo ante Hungría (18.00 horas) para tratar de acceder a semifinales.