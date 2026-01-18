Tenis
Open de Australia: Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo
El número uno del mundo debuta en el primer Grand Slam de la temporada, único que le falta en su historial, contra el tenista local
Redacción
Irrumpe de lleno, con fuerza, de entrada, la batalla por el primer Grand Slam de la temporada, objetivo prioritario del tenista murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en busca del único major que falta en su historial y de formar parte de la leyenda, enfrentado a la solidez del vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, su firme adversario en el tenis actual.
El primer obstáculo que deberá superar en el Abierto de Australia el número uno del mundo, será el local Adam Walton, 79 del ránking. El murciano se puede topar con el alemán Jannik Hanfmann, con el estadounidense Sebastian Korda o el francés Corentin Moutet.
El ganador de seis Grand Slam, que nunca ha ganado en Melbourne, juega en la sesión nocturna del torneo, alrededor de las 20.30 hora local, a las 10.30 de la mañana en España, en la pista Rod Laver Arena, justo después de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la francesa Tiantsoa Rakotamanga, que tiene fijado su partido a las 19.00 (09.00 hora CET).
Con el récord de premios en el evento, 64 millones de euros, un 16 por ciento más que el año pasado, echa a andar uno de los torneos más preciados del tour al que han llegado del tirón los tres principales reclamos del cuadro masculino: Alcaraz, Sinner y el serbio Novak Djokovic, diez veces campeón y que, a sus 38 años, apura sus intentos de engrandecer aún más su historial. Ninguno de la terna ha disputado torneo antes de Australia. La temporada arranca en el Melbourne Arena.
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”