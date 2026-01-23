Alexia Putellas, antes de la final de la Supercopa contra el Real Madrid: "El equipo se ha demostrado a sí mismo que puede con cualquier reto"

Llega el momento clave. El primero de la temporada. La primera final y no podía haber mejor partido. Barça y Real Madrid, un clásico, en la disputa del primer título de la presente campaña. El equipo azulgrana, ya pentacampeón de la competición, no solo es el favorito sino que la tendencia está de su lado. El conjunto de Pau Quesada, sin embargo, aún no ha sumado ni un solo título a la vitrina del equipo femenino blanco. Una rivalidad, el runrún por el arbitraje y el papel de las líderes y las jóvenes son elementos que condicionarán una final que empieza a convertirse en habitual.

"Todos los títulos son especiales. Es como que nunca es suficiente. He podido levantar muchos, vivir esta etapa ganadora. También he vivido otras que no hemos ganado tanto. Es especial ganar títulos. Será un partido difícil, una final competida. Tenemos delante un gran rival", explicó Alexia Putellas antes de la final. La capitana azulgrana vive para partidos como este. Donde el fútbol se impone, donde la trascendencia y la épica toman el relevo del conformismo de la liga regular. "El equipo se ha demostrado a sí mismo que puede con cualquier reto", añade la culé.

"Siempre hay ganas de jugar ante el Real Madrid", coinciden tanto Alexia como Pere Romeu. Y es que el equipo blanco, con el paso de los años, se ha erigido como el opositor de las azulgranas. Aún no al mismo nivel, ni futbolístico ni de títulos, pero si en comparación con el resto de equipos de la liga. Me da igual los títulos que pueda tener el rival de mañana o nosotras. Nosotras enfocamos el partido de la misma manera, es como sentimos que tenemos que respetar esta profesión, equipo y escudo. Es nuestra ambición y manera de ser. Todas nos sentimos con este ADN del equipo", confiesa Putellas.

Las jóvenes, protagonistas

Muchos títulos ha levantado Alexia como capitana azulgrana. No tantos son los que suma Pere Romeu desde que se sentó en el banquillo. La Supercopa del año pasado fue su primer trofeo al frente del equipo. Ahora, un año después, la experiencia le hace sentir mucho más cómodo. "Seguramente con más partidos dirigidos tengo más experiencia. Tomas decisiones con más facilidad. Tengo mucha ilusión porque este pueda ser el primer título de la temporada", confesó.

Este Barça tiene muchas piezas que encajan. El talento, el fútbol, el ADN... pero las jugadoras jóvenes han sido la clave este año. "A la hora de comer estábamos comentando con las más jóvenes. Haber entrado en la dinámica es una suerte, un privilegio. Es una oportunidad para aprender. Si el míster lo considera, están preparadísimas para dar un paso adelante, como se ha demostrado esta temporada. Ellas se han ganado estar aquí y nuestra confianza. Que aprendan de esta situación que les ha llegado tan pronto", contó Alexia, una de las referentes en el vestuario que lleva bajo su ala a las futbolistas que están experimentando sus primeras veces.

Un rival con necesidades

Delante espera un Real Madrid con necesidades. "Será difícil tener 90 minutos de dominio, los momentos que tengamos habrá que aprovecharlos y también saber sufrir los momentos en que ellas puedan explotar sus virtudes. El otro día nos tocó estar un rato sin balón por la expulsión y demostramos que podemos hacerlo", recalcó Romeu. De los 22 clásicos que se han disputado, 21 han sido victorias para el Barça. En el último duelo en Montjuïc, el Barça se impuso 4-0 en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

Noticias relacionadas

El conjunto blanco, abonado a las contras, ha evolucionado su fútbol esta temporada. "Espero a un Madrid que va a ir a por el partido, a por nosotras. Va a ser un duelo muy bonito. Ambas vamos a ir a por el partido. Los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Nosotras sabemos qué hacer y cómo. Si hacemos eso, estaremos más cerca de ganar. Es un partido complicado, encima una final, y hay cosas que no puedes controlar. Espero un Real Madrid que nos va a venir a buscar", radiografió la capitana sobre el rival de la gran final de este sábado en Castellón.