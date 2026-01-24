Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo

Los Hispanos no tuvieron suficientes argumentos para desafiar la lógica y perdieron ante la coanfitriona Dinamarca por 31-36 para despedirse del sueño de las semifinales del Europeo, aunque sí existe una remota posibilidad de ser terceros de grupos y pelear por la quinta plaza. Es una eliminación en la lucha por las medallas... salvo que se den siete resultados y haya victoria contra Francia por más de siete goles y contra Portugal.

Además del enorme talento del rival, España volvió a cometer los mismos errores que en buena parte del torneo. Los rechaces han sido casi siempre esquivos, la portería no ha aportado lo que se esperaba y las precipitaciones han sido demasiadas. En el apartado más positivo, Marcos Fis se doctoró con 18 años y nueve goles... bien haría el Barça en cerrar cuanto antes su fichaje para 2027.

La bisoña selección española había cavado su propia tumba con errores que derivaron en las derrotas frente a Alemania y (sobre todo) ante Noruega ya en la segunda fase. Era necesaria una especie de 'milagro' que empezaba por derrotar primero a la campeona olímpica y mundial, después a la defensora del título (Francia) y, por último, a Portugal.

Ante casi 15.000 enfervorizados espectadores (¡qué envidia!), los daneses tampoco tenían demasiado margen de error tras caer en la primera fase contra los 'bleus' y Nikolaj Jakobsen no reservó a ninguna de sus estrellas. En el siete inicial aparecían el mejor portero del mundo (el azulgrana Emil Nielsen), el mejor atacante del planeta (Mathias Gidsel, Füchse Berlin), Simon Pytlich (Füchse), Manus Saugstrup (Magdeburgo) y compañía.

Dos tantos de Pytlick dieron a los escandinavos la primera ventaja clara (1-4, min. 5:47) y le tomó el relevo Gidsel con tres 'dianas' (4-7, min. 9:41), aunque los de Jordi Ribera no perdían la calma y buscaban la continuidad en ataque... pero allí estaba Nielsen con sus seis paradas en los primeros 30 minutos.

La situación se complicó aún más cuando Rasmus Lauge (Bjerringbro-Silkeborg) estableció el 10-14 a 6:54 del descanso. Ahí Jordi Ribera acertó dando entrada al joven Marcos Fis y jugando para Imanol Garciandia, ya que que entre los dos liderasen unos buenos cinco minutos finales del primer acto que redujeron la desventaja a la mitad (14-16).

El regreso de los Hispanos al partido fue muy ilusionante, con un infalible Marcos Fis (3/3 desde siete metros y 5/5 en total) que lideró un parcial de 3-1 que completó Dani Dujshebaev para empatar el partido (17-17, min. 34:03). Sin embargo, los rechaces se pierden sin solución de continuidad y, entre eso y las precipitaciones, los daneses marcaron cuatro goles en 3:33 (17-21). Suerte que el último no valió y además hubo dos minutos para Berholt.

España lleva sufriendo todo el Europeo en el cambio largo defensa-ataque y los daneses sabían que era el momento de aprovecharlo en la segunda parte, lo que unido a tres paradones seguidos de Nielsen acabó en un doloroso 18-24 con un gol marcado en ocho minutos. El astro azulgrana había puesto el muro e impulsó a su equipo a un sonoro 23-30 (min. 45).

El mérito de unos inexpertos Hispanos a los que hay que dar más de tiempo es que no bajaron los brazos... y eso que el marcador y las sensaciones apuntaban a una 'paliza'. Con esas premisas y aprovechando una cierta relajación danesa, el marcador final reflejó un 31-36 que veda definitivamente las semifinales para los de Jordi Ribera. Eso sí, enorme Marcos Fis con 18 años y un 9/11.