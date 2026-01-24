Vida extra para Sinner

Contra las cuerdas y a un solo paso de la lona estuvo Jannik Sinner en su partido de tercera ronda ante el estadounidense Eliot Spizzirri, al que acabó superando (4-6, 6-3, 6-4 y 6-4) pese a estar acalambrado y casi sin poder moverse durante gran parte del segundo y del tercer set, llegando incluso a meditar retirarse.

Pese a ello, el mismo calor extremo que le afectó en la primera parte del partido, fue quien le acabó salvando. La organización decidió parar el partido y techar la pista, debido a que se llegó a la temperatura marcada para activar el protocolo de calor extremo, cuando el italiano estaba totalmente perdido en el partido.

Rotura en contra en el tercer set y sin apenas poder andar, el italiano se encontró con una pausa inesperada que aprovechó para ir al baño y recuperarse. Tras ello, recuperó sensaciones poco a poco y también el ritmo de partido, dejando en un susto lo que mucho empezaban a ver ya como la gran sorpresa en años.

Hay quien ya clama por la decisión tomada en el momento que se hizo, aunque cierto es que era bien sabido que en algún momento iba a suceder. Desde hace ya días se sabía que este sábado Melbourne iba a alcanzar los más de 40 grados, algo que iba a obligar a activar el protocolo.

Pistas techadas y actividad parada por completo en las pistas sin techo, en una jornada en la que la organización ya adelantó su inicio para minimizar la actividad en el momento de más calor.

Spizzirri se vino abajo

Sorprendió en el inicio el nivel de Spizzirri, número 85 de la ATP, que tras verse con 4-2 en contra, remontó con un parcial de cuatro juegos consecutivos mostrando un nivel sorprendente. Apenas pudo reaccionar Sinner, que tras verse con la obligación de remontar, tiro de carácter para igualar el partido en un momento en el que ya se le empezó a ver flaquear.

Tras llevarse el segundo set, el italiano empezó a sentir los calambres y sin apenas movilidad ni posibilidad de poder sacar vio como Spizzirri tomó el control del partido y del resultado, llegando a plantear el italiano a su banquillo si lo mejor era plegar.

Los suyos le pidieron acabar el set y en esas, apareció el milagro. "La escala de estrés térmico de la AO es superior a 5,0. Se suspenden todos los partidos y entrenamientos en canchas exteriores. Los techos de RLA, MCA y JCA permanecerán cerrados durante el resto del partido" informó justo entonces la organización del torneo.

Vida extra

Parón, paso por vestuarios, atención médica y cambio de rumbo. Sinner ganó cinco de los seis juegos siguientes con el techo ya en la Rod Laver Arena y puso todo en su sitio.

"Tuve suerte con la regla del calor. Cerraron el techo. Me tomé mi tiempo y, con el paso del tiempo, me sentí cada vez mejor. Estoy muy contento con esta actuación. Si pienso en todos los grandes torneos que he disputado, he tenido partidos realmente difíciles. Espero que esto me dé algo positivo para la próxima ronda, empezando con buena mentalidad... ya veremos qué viene" apuntó el italiano.

Sinner celebra la victoria / AP

No es la primera vez que a Sinner le sucede algo parecido. Hace un año, en octavos de final ante Rune, el italiano pasó por una situación similar. Se sobrepuso y todo el mundo sabe como acabó la historia. Con el título de campeón.

En busca de su tercero consecutivo, el italiano sigue a por ello, con el también italiano Luciano Darderi como rival en los octavos de final.