CONTRA AFE
Tebas denuncia a los futbolistas ante la Justicia por "huelga encubierta" en las protestas por el Villarreal-Barça en Miami
LaLiga ha presentado acciones judiciales contra AFE después de que fracasara el proceso de mediación en diciembre
LaLiga ha presentado una denuncia judicial contra el sindicato de futbolistas AFE por las protestas organizadas en la 9ª jornada del campeonato por la disputa, finalmente cancelada, del Villarreal-Barça en Miami. Fuentes el organismo presidido por Javier Tebas han confirmado a EL PERIÓDICO dichas acciones legales por lo que consideran una "huelga encubierta" auspiciada por el sindicato.
Los hechos ocurrieron en la novena jornada de LaLiga cuando, en plena polémica por la disputa del Villarreal-Barça en Miami, los capitanes de Primera pactaron no disputar los segundos iniciales de cada partido en señal de protesta. Se quejaban de que LaLiga no les había informado con detalle de este proyecto y de la decisión se había tomado, por tanto, sin tener en cuenta a los jugadores.
Días después, LaLiga y AFE mantuvieron una reunión en la que Tebas le trasladó a David Aganzo, presidente del sindicato, que entendían sus acciones como una huelga encubierta y, por lo tanto, ilegal, al no haber sido convocada conforme a la ley. Para entonces, la promotora Relevent ya había anunciado la cancelación del partido, ante las incertidumbres que lo rodeaban, que sumaban la voluntad del Real Madrid de frenarlo en los juzgados al malestar de los futbolistas, incluidos los de los dos equipos implicados.
Fracaso de la mediación
La denuncia ante la Justicia ordinaria, adelantada por As, se produce tras el fracaso del proceso de mediación ordinario que se produce en este tipo de conflictos. A principios de diciembre, LaLiga presentó una demanda de conciliación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje). La mediación tuvo lugar en una reunión celebrada el 16 de diciembre que terminó sin acuerdo entre las partes. A ella acudió David Aganzo, como presidente de AFE, pero no Javier Tebas.
Fuentes de AFE han asegurado a este periódico que la denuncia todavía no les ha sido notificada. Desde el sindicato siempre han defendido que se trató de una protesta conforme a la ley, rechazando de pleno que se tratara de una huelga encubierta o ilegal, como defiende LaLiga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”