Tenis
Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.
El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.
