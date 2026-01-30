Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta se jugará el pase a octavos de final con el PAOK griego

Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League. / EP

El PAOK griego será el rival del Celta en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará en el estadio Toumba de Salónica el día 19 de este mes y la vuelta tendrá lugar en Balaídos el 26.

El Celta se jugará el pase a octavos de final con el PAOK griego

Los bomberos rendirán en mayo homenaje a Eloy Palacio, el bombero fallecido en un incendio en el centro de Oviedo

Apiast presenta en Oviedo el programa cultural de FLIPA 2026, la gran folixa de la ilustración asturiana

El Ayuntamiento de Langreo promete "agilizar" las inversiones de defensa en Barros

La periodista Sol Villanueva narra su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré en Sobrescobio

Un pakistaní pendiente de expulsión explotó, maltrató y amenazó a su pareja en Avilés: ahora ha sido condenado a pasar un largo tiempo en prisión

EN IMÁGENES: Así ha sido el entrenamiento del Real Oviedo en El Requexón

Llamada urgente a la solidaridad: Muros de Nalón reclama el mayor apoyo para la carrera de "El Ángel de Javi", este sábado, con salida de la Plaza del Marqués
