EUROPA LEAGUE
El Celta se jugará el pase a octavos de final con el PAOK griego
EFE
Madrid
El PAOK griego será el rival del Celta en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
El encuentro de ida se disputará en el estadio Toumba de Salónica el día 19 de este mes y la vuelta tendrá lugar en Balaídos el 26.
