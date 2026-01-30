EL SORTEO
Mourinho y su Benfica se vuelven a cruzar con el Real Madrid en el 'playoff' de la Champions
Brujas-Atlético, Mónaco-PSG, Dortmund-Atalanta y Bodo/Glimt-Inter de Milán son los otros duelos destacados de la ronda previa a los octavos
Otra vez Lisboa, otra vez el Benfica. Otra vez, sobre todo, José Mourinho. Y Anatoli Trubin. El Real Madrid tendrá que regresar al lugar del crimen si quiere avanzar a octavos de final de la Champions. Había un 50% de posibilidades de que sucediera en el sorteo de este viernes y, en efecto, así ha sido. El otro posible rival, el Bodo/Glimt que ganó el miércoles en el Metropolitano, se enfrentará al Inter de Milán.
El Atlético de Madrid, también presente en este sorteo, se empareja con el Brujas belga. La suerte también ha determinado ya que los dos equipos madrileños solo podrían verse las caras en una hipotética final, pues han quedado emplazados en los extremos opuestos del cuadro. El Barça espera pacientemente a que se resuelva esta ronda para conocer cuál será su rival en octavos, si el ganador del Mónaco-PSG o el del Qarabag-Newcastle.
Los 'playoffs' de la Champions
Lado plateado
- Benfica - Real Madrid
- Mónaco - PSG
- Galatasaray - Juventus
- Borussia Dortmund - Atalanta
Lado azul
- Bodo/Glimt - Inter de Milán
- Qarabag - Newcastle
- Brujas - Atlético
- Olympiacos - Leverkusen
Los partidos de ida se disputarán el 17 y el 18 de febrero, en el campo del equipo peor clasificado en la fase liga, y los de vuelta tendrán lugar el 24 y el 25 de febrero. La UEFA anunciará en las próximas horas la distribución de los partidos en las jornadas del martes y el miércoles. Los ocho primeros de la clasificación quedan exentos de esta eliminatoria: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City.
Los cruces de octavos
- Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Borussia Dortmund - Atalanta o ganador Olympiacos - Leverkusen
- Liverpool o Tottenham vs ganador Galatasaray - Juventus o ganador Brujas - Atlético
- FC Barcelona o Chelsea vs ganador Mónaco - PSG o ganador Qarabag - Newcastle
- Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Benfica - Real Madrid o Bodo/Glimt - Inter de Milán
Posteriormente, el viernes 27 de febrero, se celebrará el último sorteo de la temporada. Ese día se decidirán los emparejamientos de octavos de final, para el que cada equipo tendrá dos posibles rivales, y quedará definido todo el cuadro hasta la final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El equipo mejor clasificado en la fase liga gozará de ventaja de campo (jugar la vuelta en casa) en todas las eliminatorias.
Calendario de la Champions
- Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
