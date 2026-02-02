Fichajes
El Atlético anuncia el fichaje del extremo nigeriano Lookman hasta 2030
El punta procedente del Atalanta firma hasta 2030 tras un desembolso de 35 millones.
El Periódico
El extremo nigeriano Ademola Lookman jugará en el Atlético de Madrid las próximas cuatro temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2030, ha confirmado este lunes el club rojiblanco, después de que el ya exfutbolista de la Atalanta haya superado los exámenes médicos.
La entidad rojiblanca ya anunció el domingo que había alcanzado un principio de acuerdo con el club italiano por el jugador, pero este lunes ha oficializado el fichaje tras el reconocimiento médico y la firma del contrato en el Riyadh Air Metropolitano ante el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. El Atlético ha pagado 35 millones por el refuerzo.
Everton, Leipzig, Fulham, Leicester...
"Polivalente y desequilibrante jugador diestro de 28 años de edad, puede ocupar tanto la demarcación de segunda punta como la de extremo en cualquiera de las dos bandas -a pierna cambiada o natural-, donde hace valer su velocidad y capacidad de desborde", informó el Atlético de Madrid.
Lookman nació en Wandsworth (Reino Unido), aunque se nacionalizó nigeriano. Se formó en las categorías inferiores del Waterloo FC y del Charlton Athletic, con cuyo primer equipo debutó el 3 de noviembre de 2015. Posteriormente, militó en el Everton, el Leipzig, el Fulham y el Leicester City, antes de llegar en verano de 2022 al Atalanta.
La Europa League de 2024
En el conjunto de Bérgamo, contribuyó de manera decisiva a la conquista del primer título continental de la historia del club, la Europa League 2023-24, después de anotar los tres goles de la final ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (3-0), que hasta entonces no había perdido. Como 'nerazzurri', disputó un total de 137 encuentros, marcó 55 dianas y repartió 27 asistencias.
Fue internacional inglés en categorías de formación, y con los 'pross' ganó el Mundial Sub-20 en 2017. Sin embargo, el 25 de marzo de 2022 debutó con la selección absoluta de Nigeria, con la cual ya acumula 41 partidos y 11 tantos.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí