Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Sanciones

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

Gianni Infantino, presidente del organismo, defiende retirar las sanciones, que "no han conseguido nada", y propone empezar por las categorías inferiores

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

EFE

Londres

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky. "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló.

Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota". "Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.

En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.

Noticias relacionadas

"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

Los resultados de las primeras pruebas a Pablo Vázquez tras su lesión ante el Éibar

Los resultados de las primeras pruebas a Pablo Vázquez tras su lesión ante el Éibar

Clases a 13 grados, ventanas que se desprenden y niños con heridas por caídas en el patio: la amarga queja de las familias de los alumnos del Eulalia Álvarez de Langreo

Clases a 13 grados, ventanas que se desprenden y niños con heridas por caídas en el patio: la amarga queja de las familias de los alumnos del Eulalia Álvarez de Langreo

Una de cada cinco personas mayores del Centro de Gijón tienen "un sentimiento de soledad": nace la primera jornada impulsada por vecinos para acabar con este "drama social"

Una de cada cinco personas mayores del Centro de Gijón tienen "un sentimiento de soledad": nace la primera jornada impulsada por vecinos para acabar con este "drama social"

VÍDEO: Así fue la presentación de la Jornada sobre soledad no deseada en el ayuntamiento de Gijón

Así fue la concentración de protesta en el colegio Eulalia Álvarez

Así fue la concentración de protesta en el colegio Eulalia Álvarez

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

Unipes denuncia el trato recibido por la afición del Sporting en Ipurúa y lamenta el continuo "maltrato" al seguidor

Unipes denuncia el trato recibido por la afición del Sporting en Ipurúa y lamenta el continuo "maltrato" al seguidor

El Palacio de San Andrés de Cornellana abre sus puertas para mostrar los procesos de creación de sus artistas: “Solo vemos el resultado final y no todo lo que hay detrás”

El Palacio de San Andrés de Cornellana abre sus puertas para mostrar los procesos de creación de sus artistas: “Solo vemos el resultado final y no todo lo que hay detrás”
Tracking Pixel Contents