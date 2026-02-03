Fútbol
Todos los fichajes del último día de mercado de invierno en LaLiga: Rodrigo Mendoza por el Atlético, el último a dos minutos del cierre
El club rojiblanco confirmó tres incorporaciones, sumando las del nigeriano Lookman y el mexicano Vargas
EFE
Con el reloj casi cerrado, LaLiga registró los tres últimos movimientos del mercado, el esperado traspaso de Rodrigo Mendoza (Elche) por el Atlético de Madrid, el último en caer a las 23:57 horas, y las operaciones de Zito Luvumbo (Cagliari) por el Mallorca y Álvaro Núñez (Elche) por el Celta.
Las tres fueron las últimas operaciones registradas por LaLiga en la última hora de mercado. Como informaron fuentes de la competición este martes en su sede en Madrid, el mercado ya está cerrado del todo, y no existe ningún tipo de operación aún pendiente por entrar ni en Primera ni en Segunda División.
Asimismo, el veterano centrocampista uruguayo Matías Vecino (Lazio) por el Celta y el extremo internacional serbio Veljko Birmancevic (Sparta Praga) por el Getafe, ya habían aparecido en el portal de la competición.
La competición también anunció tres nuevas inscripciones, con la confirmación de Álvaro Fidalgo por el Betis, el marfileño Ibrahim Diabate (GAIS Gotemburgo) por el Alavés y José Antonio ‘Tete’ Morente (Lecce) por el Elche. De igual manera, también se validaron las operaciones de Vecino y Birmancevic.
Horas antes, el Atlético de Madrid registró las operaciones del mediapunta nigeriano Ademola Lookman, sobre las 20:30, y el centrocampista mexicano Obed Vargas, sobre las 21:00.
En la tarde de este lunes también se validó la cesión Gonzalo Villar al Elche, procedente del Dinamo de Zagreb croata. También se hicieron las cesiones del defensa finlandés Ville Koski (NK Istra 1961) al Deportivo Alavés y del delantero belga Cyril Ngonge (Nápoles) al Espanyol.
Más madrugador fue el Athletic Club, que desde por la mañana ascendió desde el filial al defensa Unai Egiluz.
