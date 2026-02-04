Puskas comunica que no continuará como presidente del Telecable Gijón de hockey en un emotivo acto: "No me marcho, me aparto..."

José Luis Souto "Puskas" no continuará como presidente del Telecable Gijón de Hockey, después de comunicar su decisión en el encuentro anual del club con sus patrocinadores en el Bioparc Acuario de Gijón. El directivo da un paso a un lado y no se presenta a las elecciones de la entidad, previstas para este 2026. El encuentro, coincidente con el 31 aniversario de la entidad, estuvo marcado por el anuncio realizado por Puskas, histórico presidente del club y figura clave en su crecimiento, que comunicó que no continuará al frente de la entidad. El acto sirvió también para poner el foco en uno de los grandes retos inmediatos del club, la Copa de la Reina, que se disputará en Gijón del 14 al 17 de mayo en el pabellón Adolfo Suárez de La Guía, una cita que el Telecable afronta como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en la ciudad.Tras contextualizar el sentido del acto, Puskas explicó públicamente los motivos de su decisión y apeló a la necesidad de relevo en las organizaciones. «No es porque esté quemado. En las organizaciones están bien los cambios. No digo que me marche, me aparto, y estoy dispuesto a seguir colaborando», señaló.

El presidente quiso agradecer de manera expresa el respaldo de patrocinadores e instituciones, subrayando que el acto se celebra precisamente para reconocer esa implicación. «Es un acto que venimos desarrollando desde hace siete u ocho años para reconocer la labor que hacéis vosotros, los patrocinadores. Hacéis que podamos alcanzar el objetivo, que no es otro que cada vez haya más gente que disfrute del hockey», afirmó. En ese contexto, destacó el crecimiento del proyecto. «Hace unos años éramos 15 o 16 patrocinadores; hoy somos cerca de 80. En estos diez años casi se podían contar con los dedos de las manos los que se fueron, pero vinieron muchos más. En la pandemia tuvimos miedo, pero no se marchó ninguno, y eso dice mucho de la calidad del grupo», subrayó.

Puskas defendió que el retorno del patrocinio va más allá de lo estrictamente económico. «Seguro que miráis la cuenta de pérdidas y ganancias y cómo se revierten los gastos en beneficios. Quizá no veáis una repercusión económica directa, pero hay que pensar para qué sirve este dinero. En nuestro caso, sirve para que casi 200 niños y niñas practiquen deporte y para que sus familias se sientan reconfortadas», explicó. «También sirve para proyectar la imagen de Gijón por toda Asturias y por Europa», añadió.Durante su intervención, el presidente repasó la evolución estructural del club. «Hace unos años teníamos tres nóminas y ahora tenemos veintitrés. Son importes pequeños, pero son nóminas», indicó, antes de reivindicar el mérito deportivo del Telecable. «Estamos muy mal acostumbrados. Ganamos demasiadas veces y no siempre lo valoramos. Estamos en un deporte minoritario y que en el ámbito femenino era casi exclusivo de Cataluña. De los equipos que empezaron en la OK Liga solo quedamos dos, y nosotros, en 18 años, salvo una temporada que quedamos quintos, siempre hemos estado del tercero hacia arriba, y eso siendo Asturias», afirmó.

El dirigente puso también el foco en el impacto social del club y en el crecimiento del hockey femenino. «Hace diez años solo practicaban hockey niños y ahora hay clubes en los que la mitad de la base la practican niñas. Algo habrán tenido que ver ellas y quienes las precedieron», remarcó.Uno de los momentos más emotivos del acto llegó con la intervención de la madre de Natasha Lee, que recordó los inicios del proyecto. «Mi hija es Natasha Lee. Recuerdo que en el club éramos cuatro personas que intentamos seguir el proyecto de Fernando Sierra y confiábamos en todo lo que era posible. Lo que hay ahora es una maravilla», señaló. «Quiero dar las gracias a todos, a políticos y colaboradores, porque sin vosotros no podríamos haber hecho nada», añadió.

El acto incluyó además la proyección de un vídeo conmemorativo de la temporada 2024-2025, en el que se repasaron los éxitos del equipo, con especial protagonismo para la celebración del título de campeonas de la OK Liga.En representación del patrocinador principal intervino Juan Acuña, director de Telecable, que destacó el orgullo de formar parte del proyecto y su dimensión social. «Para nosotros es un honor formar parte de esta familia», afirmó subrayando que el reto de llenar un pabellón con capacidad para 5.000 personas «dice muchas cosas» del club y de la ciudad. Acuña puso en valor el momento deportivo del equipo. «Hemos cerrado 2025 con éxitos. Varias jugadoras dejaron el equipo dejando un gran recuerdo y hemos empezado 2026 siendo primeros en la Liga y tocando con los dedos la Final Four», señaló. «Me atrevería a compararlo con el Real Madrid, pero no tiene sentido porque ellos tienen palancas y otros recursos. Esto es un ejemplo de modelo de gestión», añadió.

En representación del Ayuntamiento de Gijón intervino Jorge Pañeda, concejal de Deportes, que agradeció el esfuerzo de patrocinadores y colaboradores. «Desde el Patronato, sin vosotros sería imposible avanzar y sumar éxitos. Gracias a todos y que sigáis apoyando al Telecable», afirmó. Pañeda destacó además el respaldo institucional al club y anunció que se ha adelantado el convenio económico para la próxima temporada. «Desde el Patronato hemos adelantado el convenio para que puedan tener el dinero de la temporada 2025-2026 por adelantado», explicó. Sobre la Copa de la Reina, aseguró que la ciudad responderá. «La gente de Gijón, cuando hay un evento deportivo, se vuelca. Vamos a llenar todo lo posible para que la gente vaya a ver cómo su equipo se lleva la Copa de la Reina. Va a ser un gran evento y va a salir muy bien», señaló.

A continuación tomó la palabra Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, que combinó la vertiente institucional con una mirada personal. «No hablo solamente como viceconsejera, sino como socia y como gijonesa», comenzó, antes de recordar la dimensión internacional del club. «Recuerdo la primera reunión para la Intercontinental. Fue una reunión muy especial. Ir a despedirlas al autobús de camino a Argentina y volver con la Copa fue, como gijonesa, un orgullo», afirmó. Martínez apeló al vínculo emocional entre el equipo y la sociedad asturiana. «El lema es “mi equipo y mi gente” y lo es por algo. Lo más importante que se puede sentir por una persona es la admiración. Vosotras habéis despertado admiración. Yo os admiro y Asturias os admira», concluyó.

El último testimonio del acto fue el de Manfredo Álvarez, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias, que puso en valor la trayectoria del club gijonés. «Es un referente nacional e internacional», afirmó, celebrando también el escenario elegido para la cita. «Habéis escogido un escenario perfecto. Este club es un tesoro del deporte gijonés. Ganar es muy difícil y habéis impulsado la integración de la mujer en el deporte», destacó.