El Flamengo enreda en la renovación de Vinícius: "No tendríamos que pagar nada al Real Madrid"

El Flamengo presentaba a bombo y platillo el regreso a Brasil del Lucas Paquetá y durante la misma un periodista preguntó al director de fútbol rojinegro, José Boto, por el posible retorno de otra estrella brasileña al club: Vinícius Júnior. Boto no se mordió la lengua y dejó una declaración que no ha hecho ninguna gracia en las oficinas del Real Madrid: "La puerta siempre está abierta para él. Además, su contrato está cerca de terminar y no tendríamos que pagar nada al Real Madrid”.

Paquetá es amigo íntimo de Vinícius y eso podría ser utilizado por el Flamengo para seducir al extremo brasileño, que mantiene un pulso con el Real Madrid en la negociación para renovar su contrato con los blancos, que expira en junio de 2027. En estos momentos está todo parado porque el jugador rechazó la última oferta que puso sobre la mesa Florentino Pérez, ya que no satisface las exigencias del futbolista.

Pulso en la negociación con el Madrid

El Real Madrid decidió parar las negociaciones hasta que acabe la temporada, pero la aparición de alternativas como el Flamengo, corre en contra del club de Concha Espina. Aunque Vinícius ha dejado claro siempre que su idea es quedarse en el Bernabéu, la realidad es que las pitadas de la afición y la actitud del club en la mesa de negociación le obligan a pensar en alternativas como Arabia Saudí, donde le esperan con los brazos abiertos, o una posible venta a uno de los clubes grande la Premier o al París Saint-Germain. El Madrid no mueve ficha y el futbolista ha rechazado la última oferta porque la considera insuficiente.

El problema es que a partir de enero del próximo año Vinícius será libre de negociar con el club que quiera y se podría marchar libre, como advertía el director de fútbol del Flamengo. Algo que Florentino quiere evitar a toda costa. "Vinícius es patrimonio del club y hay que cuidarlo como tal", advirtió a Xabi Alonso cuando el tolosarra le echó un pulso al futbolista al incluirlo en las rotaciones del equipo. Pero si el Real Madrid no se aplica el mensaje de Pérez y sube la oferta, parece que la postura del jugador es no aceptar la propuesta madridista.

Vinícius busca una renovación con el Real Madrid que lo sitúe como el mejor pagado de la plantilla, pidiendo cerca de 30 millones de euros netos por temporada. El club le ofrece un contrato hasta 2030 con un salario que alcanzaría el tope salarial del club, que ronda los 20 millones, pero incluyendo una serie de bonificaciones y primas de fichaje diferidas, superaría los 25. Su cláusula de rescisión asciende a 1000 millones y Arabia ya ha notificado al Madrid que se sentaría a negociar un traspaso del brasileño, pero sin llegar a esos mil millones. Por otro lado, Arabia ha ofrecido al futbolista un contrato de 1.000 millones por 5 temporadas.

Noticias relacionadas

Todo esto, sumado a la aparición ahora del Flamengo como posible destino de Vinícius, complica más la posición del Real Madrid en la mesa de negociación con el futbolista. El club carioca no tiene prisa y sabe que si espera, esa posibilidad se puede abrir. Además, la incorporación ahora de su amigo Lucas Paquetá, y la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo de la selección brasileña hasta 2030, después de llegar a un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol, son alicientes para que Vinícius sopese su regreso al club del que salió.