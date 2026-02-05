Musa cumple con la 'ley del ex' y hunde a un Madrid ridículo en la segunda parte

El Real Madrid firmó una segunda parte para olvidar en Dubái (93-85) y volvió a perder en Euroliga. Los de Scariolo tuvieron el partido en su mano, mandando con comodidad al inicio del tercer cuarto, pero cayeron tanto físicamente como en acierto, dependiendo en exceso de Facu Campazzo. Los blancos abandonan los puestos de playoffs en la clasificación.

El partido estuvo marcado por el reencuentro de Dzanan Musa con sus antiguos compañeros. El bosnio, que no pudo estar en el partido de ida en Madrid, salió con una motivación extra a la pista y lo demostró. Ocho puntos metió en los primeros diez minutos, siendo el máximo anotador del cuarto. Aun así, los de Scariolo abrieron brecha en el marcador (11-19).

Los rebotes ofensivos de los visitantes marcaron la diferencia. La falta de acierto era evidente en ambos bandos, pero los blancos lo compensaron con las segundas acciones. Un buen Abalde castigaba desde el triple tras las constantes recuperaciones de Campazzo y Feliz. Los locales no gozaban de la misma contundencia en el rebote, a pesar de contar con Petrusev en sus filas.

El Dubai deja 'grogui' al Real Madrid / ALI HAIDER

El serbio empezó a enchufarse en el segundo cuarto y ayudó a su equipo a recortar distancias. Los blancos ampliaron la ventaja a diez puntos, pero la efectividad del Dubai iba en subida. Un parcial de 21-10 puso una ventaja de tres para los árabes, que se ayudaban de la anotación de Cabocio y Wright. En los minutos finales, Hezonja anotó varios triples para que su equipo se fuera ganando al descanso (37-44).

En el segundo cuarto, el equipo de Scariolo ya se había dado cuenta de que no podía aflojar pese al resultado. Es por eso que mostraron su mejor versión en los minutos iniciales tras el descanso, con la intención de dejar el partido encarrilado. Con un triple de Okeke, la ventaja se amplió a trece puntos, la máxima del partido. Todo hacía indicar que iban a cortar la mala racha.

Sin embargo, el Madrid volvió a caerse. Empezaron a no entrar los tiros y el Dubai fue creciendo de la mano de Petrusev. Un parcial de 10-0 situó a un solo punto a los locales (63-64) y la dinámica no era favorable para los españoles. Un tiro libre de Musa culminó la remontada local y cerró un tercer cuarto caótico, en el que cambió totalmente el guion del encuentro.

Dura caída del Madrid en la clasificación

Los de Scariolo buscaban reengancharse al partido a base de triples y canastas de Tavares en la zona, pero los tiros desde el exterior eran constantemente rechazados por el aro. En cambio, Dzanan Musa no perdonó con un triple y dos tiros libres posteriores para hacer todavía más daño al Madrid. El bosnio cargó con los ataques finales del Dubai, con ganas de ser protagonista.

La derrota en los Emiratos deja al Madrid bastante tocado en Europa. Tres derrotas consecutivas dejan a los blancos fuera de los puestos de playoffs y meten en la lucha al propio Dubai. Ni los 24 puntos de Facu Campazzo fueron suficientes para contrarrestar un auténtico partidazo de Dzanan Musa (20 puntos y cuatro rebotes) y Petrusev (16 puntos y seis rebotes).