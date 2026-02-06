La feliz odisea del patinador Tomàs Guarino para ser un Minion en los Juegos de Invierno

A Tomàs Guarino, de repente, hace apenas unas semanas, se le vio el mundo encima. Con 26 años, el patinador preparaba el sueño de su vida, competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Un día tras otro afinando el programa corto que le había permitido obtener la clasificación para representarlo con todo su esplendor en el Día D de su vida profesional. Hasta que todo se vino abajo.

Los patinadores interpretan sobre el hielo coreografías, siguiendo el ritmo de una música concreta y, en ciertos casos, como el suyo, eligiendo un atuendo particular. Guarino quería ser un Minion, una de las figuras de animación más populares de los últimos lustros. Pero tras serlo en decenas de competiciones por todo el planeta, se encontró con un muro que no esperaba: los derechos.

Universal Pictures, la productora que creó la saga de Los Minions, le denegó el permiso para utilizar en Milán-Cortina las canciones y el disfraz que formaba parte de su coreografía. Un mazazo que él mismo anunció a través de sus redes sociales y que le condenaba a improvisar un nuevo programa corto en días. Es decir, a no ser competitivo en estos Juegos Olímpicos. Una catástrofe.

Final feliz

Sin embargo, había margen para una solución antes del próximo martes, el día en el que debe competir. En los últimos días, el equipo de Guarino ha negociado a contrarreloj con Universal Pictures y con Pharrell Williams, rapero estadounidense propietario de otra de sus canciones, para salvar la situación. Y este viernes, en el día de la inauguración de los Juegos, el patinador catalán ha anunciado el final de la crisis.

"Estoy muy feliz de anunciaros que lo hemos conseguido: hemos obtenido las licencias para las cuatro músicas y podré patinar Los Minions en los Juegos Olímpicos. No ha sido un proceso fácil, pero el apoyo de toda la gente que ha seguido mi caso ha sido clave para mantenerme animado y optimista todos estos días", ha explicado en un comunicado difundido por la Real Federación de Deportes de Hielo (RFEDH).

Noticias relacionadas

"Quiero agradecerle su trabajo a ClicknClear y a la RFEDH, así como a Universal Pictures, Pharrell Williams, Sony Music y Juan Alcaraz [propietarios de los derechos] por gestionar en tan poco tiempo los derechos para que pueda hacer mi programa en Milán; sin la ayuda de todos no habría sido posible", prosigue Guarino en una historia con final feliz.