Osasuna asalta Balaídos e ilusiona con aspiraciones europeas

Osasuna sigue lanzado y se engancha a la pelea por las plazas europeas después de derrotar en Balaídos al Celta, que se estrelló contra la gigantesca actuación de Sergio Herrera y la pegada del equipo navarro, que se adelantó con un gol del croata Budimir y sentenció con otro de Raúl García en el minuto 79.

La lluvia azotó Vigo, restos de un temporal que, pese a que Balaídos filtró bien el agua, condicionó el desarrollo del juego. El Celta madura más los partidos esta temporada. Es menos atrevido, pero controla mejor el tempo. Tiene paciencia. Se adapta mejor al contexto. Lo hizo en la primera media hora, en la que tuvo el mando. Sus mejores llegadas fueron un tiro de Javi Rodríguez, un clarísimo disparo a bocajarro de Hugo Álvarez que sacó Sergio Herrera y una volea alta de Borja Iglesias.

El Celta apretó al Osasuna bajo el temporal. Curiosamente cuando escampó algo, apareció el equipo navarro. Fue con un estilo más directo. Más letal: Raúl Moro centró desde la banda derecha y Budimir se adelantó a Starfelt para cabecear a gol. Un gol clásico, de los de toda la vida. El gran remate de Budimir fue como si cayese otro chaparrón en Balaídos.

Ese tanto estiró al Osasuna, que continuó acechando por las bandas. Sin pegada, pero con algún suspiro en la grada. El Celta quedó herido, descompuesto por el gol hasta el descanso. La lluvia volvió con fuerza para abrir el segundo tiempo. Solo necesitó un par de minutos el Celta para empatar el partido con un gol de penalti de Borja Iglesias. Pero ese penalti tuvo su intrahistoria.

El árbitro José Luis Munuera señaló la pena máxima por una inocente mano de Catena en un lanzamiento de Borja Iglesias. El disparo no llevaba mucha precisión. La sala VOR avisó al colegiado para que revisase un pisotón de Fer López a Ruben García previo al tiro de Borja Iglesias. José Luis Munuera examinó la jugada. El suspense se alargó varios minutos. El VAR no cambió la decisión inicial del árbitro. Borja Iglesias cerró la polémica con el gol del empate.

El encuentro se equilibró: dominio alterno, pocas ocasiones, escasas concesiones en defensa. Tampoco había muchas posibilidades de sorprender al rival con un contragolpe. Sin embargo, mediada la segunda mitad, tuvo uno el Celta, claro, peligroso, que finalizó con un tiro cruzado de Javi Rueda.

El Celta, al que le faltó magia en su zona alta, buscó soluciones en ataque con sus cambios. Swedberg inventó uno de sus rápidos regates dentro del área pero su lanzamiento lo sacó Sergio Herrera. Moriba probó desde fuera del área.

Se repitió entonces, cuando más cómodo estaba el equipo celeste, el mismo guion de la primera parte. Fútbol directo del Osasuna: otro centro desde la banda derecha, un cabezazo de Catena y, estirando su pierna, un toque final de Raúl García, más rápido y listo que Marcos Alonso en el área pequeña.

Ese segundo gol navarro espabiló al Celta en los diez minutos finales, que se lanzó precipitado a por el empate. Lo intentó Jutglá, minutos después lo rozó Aspas, cerró el partido un cabezazo de Starfelt. Pero nada perturbó la consistencia defensiva del conjunto de Alessio Lisci.