La Real de Matarazzo tumba a un frágil Elche y pone la mira en Europa

Los tantos de Sucic, Oyarzabal y Óskarsson han dado una importante victoria a la Real ante el Elche en la lucha por Europa (3-1), en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputó este sábado en Anoeta.

El primer disparo del partido llegó en el segundo minuto en un remate cruzado y desviado de Diang tras una buena pared con el exrealista André da Silva. En el minuto 5, el punta portugués remató fuera desde el balcón del área en una acción ensayada a la salida de un córner.

Los primeros compases del choque fueron para el cuadro ilicitano, con mayor presencia en campo rival y generando situaciones de peligro. En el minuto 9, Remiró salvó el 0-1 en un mano a mano a André da Silva en una gran transición ofensiva de los de Eder Sarabia.

Diang también tuvo una buena oportunidad tras una recuperación en campo contrario del Elche, pero su remate, algo forzado y de espuela, se marchó desviado (minuto 16). Estaba mejor el conjunto visitante, pero en el primer disparo de la Real, por mediación de Luka Sucic a pase de Guedes, la Real marcó el primero del partido (minuto 24).

Por contra, a los pocos minutos el croata pidió el cambio por una lesión que habrá que ver si le impide estar en San Mamés en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y en su lugar entró Beñat Turrientes. En el minuto 31 el Elche reclamó penalti de Odriozola sobre Valera, pero el colegiado no decretó la pena máxima.

En el 36, un error clamoroso de Neto en salida de balón lo aprovechó Mikel Oyarzabal para marcar el 2-0 a placer y a puerta vacía. Un par de minutos después, Sergio Gómez remató arriba en una primera parte de menos a más para el cuadro txuri urdin. Cuando el descanso parecía cerca, André da Silva, el jugador más activo del Elche, aprovechó la prolongación a un saque largo de Iñaki Peña marcar de tiro cruzado (minuto 42).

Ya en el segundo acto, otra vez André da Silva tuvo el empate en sus botas en otro mano a mano, pero esta vez Remiro salvó a su equipo (minuto 50). Acto seguido, Turrientes remató arriba en la primera acción ofensiva de la Real en la segunda parte. Después, Marín marcó el 3-1 en una brillante acción dentro del área, pero la jugada quedó invalidada tras revisión del VAR por fuera de juego.

El conjunto ilicitano lo volvió a intentar por mediación de Álvaro Rodríguez, pero de nuevo el meta de Cascante salió victorioso. En el 60, Febas remató a las manos de Remiro desde la frontal del área, y a los cinco minutos Matarazzo hizo debutar al keniano Job Ochieng.

El Elche buscó el empate, pero la Real lo pudo sentenciar a la contra con un disparo de Oyarzabal que se marchó cerquita del palo derecho de Iñaki Peña. A pesar de ello, los ilicitanos estaban mejor en el verde, y Caleta-Car salvó el empate tirándose al suelo en un disparo raso de Valera desde el interior del área (minuto 71).

Para los últimos 20 minutos, Sarabia dio entrada al debutante chileno Cepeda, ex del Colo-Colo, y a Villar, otra de las incorporaciones del Elche en este mercado invernal. En el 80, Affengruber remató arriba de cabeza a la salida de un córner, y poco después Óskarsson falló el 3-1 tras un buen gesto técnico de Turrientes.

En el minuto 89, Orri Óskarsson sentenció el encuentro tras definir de maravilla ante Iñaki Peña y poner el definitivo 3-1 en el marcador. Segunda diana consecutiva para el islandés tras el que marcó entre semana en Vitoria. Un partido en el que la Real de Matarazzo sigue con la velocidad de crucero ante un Elche que sigue sin ganar lejos del Martínez Valero.