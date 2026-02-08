Soria sostiene al Getafe, que reacciona en Mendizorroza

El Getafe reaccionó este domingo y anuló al Deportivo Alavés con un 0-2 en un duelo en el que brilló su guardameta David Soria en la primera parte y el argentino Luis Vázquez y el uruguayo Mauro Arambarri firmaron los goles del equipo madrileño.

El Glorioso pudo irse con ventaja al descanso, pero David Soria evitó dos goles claros de Toni Martínez y Jon Pacheco para dejar el partido abierto en una segunda mitad que se desequilibró con un gran gol de Luis Vázquez, mientras que el conjunto vitoriano no lograba encontrar su fluidez habitual.

Con este triunfo, el equipo de José Bordalás se aleja un poco de los puestos de descenso y supera a un Alavés que cierra una semana complicada tras la eliminación copera y la derrota ante un rival directo, que le deja a tres puntos de la zona roja.

Los locales avisaron primero en el arranque del choque, con un buen desmarque de Lucas Boyé que no pudo materializar en el mano a mano con David Soria.

El uruguayo Martín Satriano respondió desde el costado y encontró a un gran Antonio Sivera, que reaccionó ante el disparo a puerta del jugador del Getafe cuando parecía que iba a buscar el pase.

Fue lo más destacado de un comienzo lento con mucha disputa de balón y parones, aunque fue el Getafe el que tuvo más precisión para llegar al área rival y dispuso de las mejores ocasiones con su delantero charrúa.

Las batallas individuales fueron constantes, con mucho balón aéreo y en largo sin peligro para los porteros, hasta que a la media hora de juego le tocó el turno a David Soria, para evitar el primero del Alavés en las botas de Toni Martínez.

El arquero del equipo madrileño salvó a su Getafe en la primera mitad con otra gran estirada para desviar un remate de cabeza impecable por parte de Jon Pacheco, antes de que Mario Martín dejara su puesto entre lágrimas a Abdel Abqar, que fue recibido con silbidos en su regreso a Mendizorroza.

Con Djené más adelantado, el Getafe ganó presencia física y bloqueó el traslado de balón del Alavés, que intentó generar más peligro por las bandas en una primera parte con muchas interrupciones y poco juego real.

Tras el paso por vestuarios, el Getafe pegó primero con una gran maniobra dentro del área del argentino Luis Vázquez, que, tras un control orientado a pase de Luis Milla, cruzó el balón a Antonio Sivera para poner el 0-1.

Eduardo Coudet reaccionó tras el gol encajado con un triple cambio ofensivo, pero su equipo no logró la precisión necesaria para crear ocasiones. De hecho, el recién salido al terreno de juego Adrián Liso puso en muchos problemas a la defensa local. Primero contra Antonio Sivera, que salvó el mano a mano, y después fue objeto de un penalti innecesario de Jon Pacheco, cuando el jugador visitante no tenía ningún apoyo dentro del área.

Mauro Arambarri, anotó desde los once metros y el Getafe se instaló con una defensa agresiva y segura.

El Alavés apretó con más corazón que cabeza y ante la falta de fluidez, se apoyó en las jugadas balón parado. David Soria volvió a aparecer para evitar un gol en propia puerta y un fuera de juego previo anuló un penalti posterior sobre Nahuel Tenaglia, que habría puesto el picante a la recta final del partido.

Los locales tuvieron oportunidad de entrar en el partido, pero de nuevo Soria y un remate fallido de Rebbach en boca de gol dejaron el camino libre para un Getafe que tiró de oficio.