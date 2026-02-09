La ilusión de Fernando Alonso: "Estamos al comienzo de algo grande"

Fernando Alonso está deseando subirse al coche en los test que arrancan este miércoles en Bahrein. Está a punto de iniciar una temporada crucial, que puede ser la última para él en F1, y confía al máximo en el proyecto de Adrian Newey, el poderoso AMR26, que se ha presentado este lunes en la sede de Aramco, en Arabia.

"Hay ilusión, tenemos unas instalaciones top, un nuevo túnel de viento y a un gran diseñador como Adrian. Los nuevos comienzos siempre son emocionantes. Vamos a ir de menos a más, seguro, y creo que a mitad de año podremos luchar por grandes cosas", ha prometido Alonso nada más empezar su discurso.

"Todo puede cambiar durante la temporada, independientemente de lo que pase en la primera carrera. Será una segunda parte vital para entender las debilidades de tu coche. En el test de Bahrein y en las primeras carreras entenderemos cómo desarrollar el coche", ha explicado el asturiano.

"Este es un nuevo capítulo muy emocionante para Aston Martin, ya que nos adaptamos a las nuevas reglas, las nuevas unidades de potencia y las nuevas ideas", ha apuntado Alonso, que ha destacado que “con el impulso de Lawrence (Stroll, el dueño de Aston Martin) y un diseñador como Adrian contamos con dos de las personas más decididas y competitivas que he conocido nunca al frente del equipo”.

“Todos en Aston Martin comparten el mismo afán por ser competitivos y he visto el gran esfuerzo que se está realizando entre bastidores para proporcionar un coche que pueda desarrollarse a lo largo de la temporada. Estoy deseando salir a la pista y desarrollar el coche. Estoy impaciente por darlo todo y ayudar a que Aston Martin sea más fuerte y competitivo", ha advertido.

Alonso reconoce que "los últimos años no han sido fáciles, pero hemos aprendido mucho y esa experiencia siempre te hace más fuerte". Sobre los test de Montmeló, a los que llegaron con el tiempo justo y solo pudieron completar un día de ensayos, ha explicado que “nuestra prueba inicial fue bien, lo cual es importante con un coche nuevo, y nos dio una primera impresión sólida. La normativa de 2026 supone un gran cambio y un verdadero reto para todos los equipos, así que ahora se trata de conocer mejor el coche con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento a lo largo de la temporada”.

Alonso ha echado la vista atrás para recordar su historia con Newey: "Fue un momento de orgullo saber que competiría con Adrian. Competí contra él muchas veces en mi carrera y por fin puedo decir que llevaré uno de sus coches. Será un gran reto. Estamos ajustándonos a la normativa de 2026 y con ganas de ver cómo lo hacemos juntos. Por primera vez somos un equipo de fábrica, tenemos todo de nuestro lado y tenemos la sensación de que estamos en el comienzo a algo grande".