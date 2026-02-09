TENIS
El sueño de la Davis arranca en Chile
El equipo chileno superó a Serbia y será el rival de España en la eliminatoria previa a la Final 8
El equipo español de Copa Davis ya sabe que deberá viajar a Chile el próximo mes de septiembre para conseguir el billete para la Final 8. El equipo chileno superó por la vía rápida a Serbia, que viajó sin sus grandes estrellas, para poner rumbo a la segunda eliminatoria clasificatoria, en la que volverá a ejercer de local ante una España que buscará volver a intentar levantar la Ensaladera.
Objetivo fijado para Carlos Alcaraz a inicio de temporada, la Copa Davis se ha convertido en una necesidad para el equipo español, que sabe que no será un camino fácil. Después de quedar exenta por sorteo en la primera eliminatoria, viajará hasta Santiago de Chile el fin de semana del 18 al 20 de septiembre para tratar de volver a tener presencia en las finales.
Un desafío que no será sencillo, aunque España, número uno del Ranking ITF, partirá lógicamente como favorita, pero avisada tras lo sucedido este pasado fin de semana.
Alentado por el público chileno, el equipo capitaneado por Nicolás Massú dio un golpe de autoridad para superar a Serbia por 4-0 (sin necesidad de jugar el quinto partido). De hecho, con la victoria en el partido de dobles ya sentenciaron su pase, después de superar a los serbios en los dos partidos de individuales del primer día.
Las victorias de Barrios Vera y Tabilo ante Lajovic y Milic, respectivamente, dejaron encarrilado el billete en la primera jornada. Un triunfo que remataron sin problemas la pareja formada por Jarry y Barrios Vera ante los hermanos Sabanov, que no pudieron salvar a los serbios.
“Ahora toca España y vamos a tratar de seguir avanzando”, declaró el capitán chileno, avisando ya de las ganas con las que esperan el duelo ante España.
Será la tercera vez que se vean las caras en Copa Davis. La última fue en 1965 con triunfo por 5-0 para España. La anterior, en 1928 con 3-2 también para el equipo español.
Nunca antes el equipo español ha viajado a Chile para jugar un partido de Copa Davis, por lo que los de David Ferrer deberán conseguir en territorio inédito un nuevo billete para tratar de poner pie a una nueva Ensaladera.
