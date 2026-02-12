Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

SELECCIÓN ESPAÑOLA

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3 de la Nations League 2026/27

Grupo difícil para la selección de Luis de la Fuente en la quinta edición de la competición continental

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3 de la Nations League 2026/27

España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3 de la Nations League 2026/27 / EFE

Jordi Carné

España ha conocido este jueves, en el sorteo celebrado en Bruselas, a sus tres rivales en la fase de grupos de la UEFA Nations League. El combinado dirigido por Luis de la Fuente, que ha encabezado la delegación española en la capital belga junto con Rafael Louzán, ha sido emparejado con Croacia, Inglaterra y República Checa.

Mala suerte en líneas generales para la selección española. El sorteo empezó bien, evitando a 'cocos' del Bombo 2 como Italia o Países Bajos, pero la 'Roja' fue emparejada con la siempre luchadora Croacia y, además, se verá las caras con el rival más fuerte del tercer bombo, Inglaterra.

El torneo mantendrá un año más su formato; los dos primeros de cada grupo se clasificarán para cuartos, siendo el vencedor de cada grupo quien tenga la ventaja de campo. Los terceros jugarán para no perder la categoría con los segundos de los cuatro grupos de la Liga B, mientras que el último descenderá.

El calendario de la Nations League 2026/27 se extenderá desde septiembre hasta noviembre de 2026 durante la fase de grupos; concretamente, del 24 de septiembre al 6 de octubre los cuatro primeros partidos y del 12 al 17 de octubre los dos restantes. Los cuartos de final se celebrarán del 25 al 30 de marzo de 2027 y la 'Final Four' se jugará del 9 al 13 de junio de 2027.

Noticias relacionadas

España ha disputado tres finales del torneo de las cuatro celebradas hasta el momento, consiguiendo levantar el trofeo en 2023 en Róterdam contra Croacia. En la última edición, la 'Roja' perdió el título desde la tanda de penaltis contra Portugal en una final celebrada en Múnich.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  4. La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  8. Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre

Oviedo se disfraza y se vuelca con el “San Valentín solidario”: Antroxu en los colegios y 3.416 claveles por una buena causa

Oviedo se disfraza y se vuelca con el “San Valentín solidario”: Antroxu en los colegios y 3.416 claveles por una buena causa

Ya hay fecha y hora para el encuentro del Avilés ante el gran coco de Primera Federación

Ya hay fecha y hora para el encuentro del Avilés ante el gran coco de Primera Federación

Carnaval y flores solidarias en los colegios de Oviedo

Carnaval y flores solidarias en los colegios de Oviedo

La zona oeste de Gijón da la bienvenida al Antroxu con un multitudinario desfile: "Es una fiesta que une a todo el mundo"

La zona oeste de Gijón da la bienvenida al Antroxu con un multitudinario desfile: "Es una fiesta que une a todo el mundo"

El Tribunal Constitucional rinde homenaje a Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por ETA

El Tribunal Constitucional rinde homenaje a Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por ETA

Jordi Rosselló, presidente del Grupo Roxa: "En la empresa familiar no entra quien quiere, sino quien puede"

Jordi Rosselló, presidente del Grupo Roxa: "En la empresa familiar no entra quien quiere, sino quien puede"

El gran reto de las empresas familiares asturianas: crecer para ganar competitividad, internacionalizarse y reducir conflictos

El gran reto de las empresas familiares asturianas: crecer para ganar competitividad, internacionalizarse y reducir conflictos

EN IMÁGENES: Visita del exdirectivo de la NASA a las minerías del pozo Santiago

EN IMÁGENES: Visita del exdirectivo de la NASA a las minerías del pozo Santiago
Tracking Pixel Contents