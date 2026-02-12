La FIFA podría sancionar al Athletic con tres ventanas sin poder fichar

La FIFA ha incluido al Athletic Club en su plataforma oficial de 'Registration Bans', el registro digital en el que el máximo organismo del fútbol mundial publica los clubes que tienen prohibido inscribir nuevos futbolistas. La medida, avanzada por 'Deia' y confirmada este jueves, conlleva una sanción de tres ventanas de fichajes, lo que impediría a la entidad bilbaína registrar jugadores hasta enero de 2028.

Según consta en la web oficial de la FIFA, el club rojiblanco figura en el listado desde el miércoles 11 de febrero. La prohibición afecta a las ventanas de verano de 2026, invierno de 2027 y verano de 2027, y se aplica tanto a inscripciones nacionales como internacionales, ya sea en categoría profesional o amateur.

El organismo presidido por Gianni Infantino no ha detallado públicamente los motivos concretos que han derivado en esta decisión. La propia FIFA explica que esta herramienta “detalla los clubes que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas” y que las sanciones suelen responder a “diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios”.

A día de hoy, el Athletic es el único club de Primera División que aparece en ese registro. Dentro del ámbito de la Federación Española, únicamente Algeciras, de Primera RFEF y Vélez, de Segunda RFEF figuran también en la lista.