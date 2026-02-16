Arbeloa: "No creo que Mourinho me pueda sorprender"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, volvió a hacer gala de su amistad con José Mourinho, el técnico del Benfica con el que se enfrentará este martes en el partido de ida del play-off de la Champions League en Da Luz.

Arbeloa está preparado después del 4-2 encajado en la liguilla y afirmó que "no creo que Mourinho me puede sorprender, da igual si llega con el equipo de la Youth League, sé de su intensidad, pueden jugar incluso mejor y debemos estar preparados. La idea no es sorprenderlos, sino todos tener muy claro lo que tengamos enfrente".

El preparador blanco dijo con una sonrisa que si a "Mourinho lo invito, es para comer, somos buenos amigos, nos deseamos lo mejor el uno al otro, tenemos una grandísima relación". Por tanto, fue respuesta fue obvia cuando dijo que "le deseo siempre lo mejor, eliminar al Benfica y luego lo pueda ganar todo, le deseo tanto a él como a su familia"

El líder Mourinho

Arbeloa definió a Mourinho como "un líder que les marca un camino para competir" y seguro que pondrá "las cosas complicadas, estamos preparados para el gran nivel que tendremos enfrente".

Como no podía ser de otra manera, el míster luso centró la atención y, de cara a la próxima semana, "será recibido como una gran ovación en el Bernabéu, por todo lo que dio y poquito un más".

Arbeloa fue ambicioso y recalcó que "nuestro objetivo no es simplemente eliminar al Benfica, sino ganar la Champions, es lo que exige este escudo". Para lograr los objetivos "siempre queremos ser sólidos, compactos, es difícil jugar bien al fútbol sino sabe presionar bien. Lo tenemos que hacer todo bien".

Sobre los jugadores, Arbeloa elogió a sus futbolistas y dejó en el aire la presencia de Kylian Mbappé, aunque con su media sonrisa apuntó a que será titular: "Ha venido con nosotros a entrenar, mañana martes veréis si juega o no juega".