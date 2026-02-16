Michael Jordan vuelve a ser campeón envuelto por la polémica en la célebre carrera de Daytona 500

Al igual que el éxito, la polémica parece no abandonar a Michael Jordan. El seis veces campeón de la NBA se ha proclamado campeón de las 500 Millas de Daytona como propietario de 23XI Racing de NASCAR, pero un video de sus celebraciones le ha puesto en el foco del escrutinio público una vez más. Tras declarar en un juzgado en contra de la propia organización automovilística en diciembre, la leyenda de los Chicago Bulls vuelve a estar en el centro de la polémica por su celebración con el hijo pequeño de Tyler Reddick, el piloto de su coche que le dio la victoria.

En las imágenes publicadas, se puede apreciar al exjugador de 63 años interactuando con el niño con gestos que algunos usuarios en redes sociales calificaron como "inapropiado" o "extraño". Otra sección del público, entre ellos analistas del propio deporte, defendieron a Jordan señalando que era un gesto juguetón y cariñoso en un ambiente familiar de celebración.

Las críticas que ha recibido Jordan a partir del video que se ha difundido por internet no han sido las únicas que le han llegado, pues la misma victoria de su equipo ha sido controvertida. Cuando parecía que Chase Elliott se disponía a cruzar la línea de meta en primera posición para llevarse su primer título del "The Great American Race", el hijo del piloto dos veces campeón de la Daytona 500, Bill Elliott, recibió un impacto en el coche y acabó estrellándose. Tyler Reddick, el piloto que conducía al volante del coche de Jordan, terminó ganando la carrera tras liderar una única vuelta, la de la bandera a cuadros.

Coches de choque

Dos accidentes marcaron el devenir de la carrera, sobre todo el que aconteció en la última vuelta y acabó decidiendo el campeón tras un tramo en el que el líder cambió tres veces en menos de dos minutos. Elliott se benefició del primer choque y heredó la punta, pero cuando parecía que finalmente ganaría su primera Daytona 500, la dupla de 23XI Racing formada por Riley Herbst y Tyler Reddick le arruinaron la fiesta. Justo antes del caos de la última curva, Reddick aprovechó el empuje aerodinámico de su compañero de equipo para adelantar a Elliott.

Segundos después, Herbst intentó bloquear un avance agresivo de Brad Keselowski para asegurar su propia posición y el contacto fue inevitable. Herbst perdió el control y eso desató la carnicería final que atrapó a Elliott, que terminó chocando contra el muro exterior, cruzando la meta de espaldas, echando chispas y en 4ª posición. Visiblemente frustrado pero físicamente ileso, Elliott describió el desenlace de la carrera: “Puedes pensarlo mil veces: ¿harías algo diferente? Siento que si le hubiera hecho un doble bloqueo a Reddick, probablemente nos habría estrellado en ese momento. Sentí que había que elegir bien las batallas."

Primer título

Michael Jordan fundó 23XI Racing junto a Denny Hamlin en 2021 para convertirse en el primer propietario negro de NASCAR. Hamlin quería asegurar su futuro como dueño cuando se retire como piloto, pues sigue compitiendo como piloto de Joe Gibbs Racing y quedó 31o en Daytona. El nombre es un tributo directo a sus legados: el 23 de Jordan con los Bulls y el 11 (XI) que Hamlin ha pilotado toda su vida. Jordan ha invertido entre 35 y 40 millones de dólares de su propio bolsillo en un proyecto que en apenas cinco años ha pasado de ser un experimento mediático a una potencia que mira de tú a tú a los equipos históricos, y con esta convulsa carrera logra su primer título.