🔴 EN DIRECTO hoy a las 20:00 horas
Moeve Fútbol Zone 1x13: LaLiga entra en zona caliente
Este lunes, Moeve Fútbol Zone emite un nuevo programa con el foco puesto en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en una edición que combinará análisis, conexiones en directo y una entrevista exclusiva desde LaLiga Hypermotion.
El programa arrancará con la editorial de Christian Blasco, antes del repaso de titulares con Xavi Espinosa, que analizará clasificación, resultados y calendario en LaLiga EA Sports, Liga F Moeve y LaLiga Hypermotion.
Debate sobre la jornada y mirada al derbi valenciano
El bloque central será una tertulia de 20 minutos con los periodistas Albert Blaya y Jaume Naveira, que analizarán en profundidad la jornada 23 de LaLiga EA Sports y sus principales claves.
Además, el programa conectará en directo con Iván Carsí, periodista de Superdeporte, para analizar el derbi valenciano entre el Levante UD y el Valencia CF, uno de los partidos más destacados del fin de semana.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.
Entrevista exclusiva y repaso a Segunda División
Uno de los momentos destacados del programa será la entrevista a Alfonso Herrero, capitán del Málaga CF y uno de los porteros más destacados de LaLiga Hypermotion, que analizará la temporada de su equipo y la situación de la categoría.
Además, el programa repasará la jornada 26 de LaLiga Hypermotion junto a los tertulianos.
Protagonismo para el fútbol femenino y el fútbol inclusivo
La actualidad del fútbol femenino tendrá su espacio con Maria Tikas, que analizará la jornada 20 de la Liga F Moeve.
En la sección Fútbol para todos, Claudia Espinosa presentará una nueva historia del torneo Liga Genuine Moeve de Cádiz, con Xavi, jugador del RCD Espanyol, como protagonista.
El pulso de la afición
Antes del cierre, Joaco Soneira traerá un vídeo con la actualidad a pie de calle, las imágenes más destacadas del fin de semana y la participación de los lectores de Diario SPORTen redes sociales.
El programa se despedirá tras una edición centrada en el análisis de la jornada, el protagonismo del fútbol valenciano y la mirada puesta en LaLiga Hypermotion.
