Fórmula 1
Mensaje optimista de Alonso: "Todo tiene solución"
"Intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia. Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, crecer en las primeras carreras. Soy optimista, hay una solución en marcha", afirma Fernando tras apenas poder rodar esta mañana en Bahrein
Apenas ha podido rodar esta mañana por culpa de un nuevo fallo en la unidad de potencia de Honda, pero Fernando Alonso sigue creyendo en el proyecto de Aston Martin y se ha lanzado un mensaje optimista en la rueda de prensa de este miércoles en Bahrein, tras bajarse de su Aston Martin.
"Ha sido un comienzo difícil. Hay muchas cosas que deben corregirse en los próximos dos días y medio", ha reconocido Fernando, que hoy solo ha completado 28 vueltas frente a las 70 del líder de la sesión Charles Leclerc, con el Ferrari o las 69 de Kimi Antonelli con el Mercedes.
Alonso confía en que la situación actual, que desde luego “no es la ideal” se puede remontar gracias al trabajo conjunto de Honda y de Aston Martin: "Nuestras fábricas, tanto en el Reino Unido como en Japón, están operando al 100% de su capacidad. Estamos intentando que este proceso sea lo más breve posible, hay una solución en marcha", ha explicado.
"No creo que haya nada imposible de arreglar. Tenemos que esperar y ver qué pasa... intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de Australia. Y luego, antes de que sea demasiado tarde en el campeonato, crecer en las primeras carreras. Soy optimista... todo tiene solución", ha advertido Fernando.
Respecto a los nuevos coches ha insistido en su discurso de la pasada semana. Considera que "todavía estamos al límite en cuanto al agarre. Depende de las curvas, obviamente. Creo que son menos desafiantes, pero tengo que decir que no hay nada malo en ello, aquí y en otras curvas, quizás en Barcelona, y en otros lugares donde decides detener la energía para ahorrarla y pasar la curva a menor velocidad, y así tener más energía para la recta. Así que, desde el punto de vista del piloto, obviamente, tu habilidad cuenta menos ahora, porque puedes ir tan rápido como la energía que quieras...".
Lance Stroll tomará el relevo de Alonso esta tarde y está previsto que el asturiano disponga de la jornada del jueves para seguir al volante del AMR26. De momento, falta kilometraje, desbloquer potencia en el motor Honda y corregir la inestabilidad en la entrada y salida de las curvas.
