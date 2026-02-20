Kosner Baskonia resiste a la reacción de La Laguna Tenerife para meterse en semifinales de Copa

Kosner Baskonia cumplió con los pronósticos y se convirtió en el tercer finalista de la Copa del Rey de baloncesto. Los vitorianos se impusieron por 91-81 a La Laguna Tenerife en un partido en el que los insulares fueron claramente inferiores en la primera mitad, pero no bajaron los brazos. Los insulares, que llegaron a perder por 16 puntos, estuvieron cerca de culminar una remontada 'imposible, pero se quedaron sin energía ni tiempo. Trent Forrest fue el máximo anotador del choque con 21 puntos, mientras que Bruno Fitipaldo (14) lideró la anotación insular.

La baja de Marcelinho Huertas iba a ser un dolor de cabeza importante para Txus Vidorreta. El base brasileño estuvo en la rueda de calentamiento recogiendo los balones de su equipo, pero sin él, los tinerfeños perdían a su faro.

Arrancó inspirado el baskonista Mamadi Diakité desde el 6,75, y pese a que La Laguna Tenerife respondió con la misma moneda gracias al acierto exterior de Bruno Fitipaldo (12-10). Faltaba por aparecer en escena Tim Luwawu-Cabarrot, uno de los grandes nombres de esta Copa. Y su irrupción no defraudó.

Tim Luwawu-Cabarrot, ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - Emilio Cobos

Entró al partido con un triple, y la sociedad con Eugene Omoruyi hizo estragos en la defensa insular. Los de Txus Vidorreta estaban erráticos en el tiro de dos puntos y con una intensidad un par de marchas por debajo que los vitorianos. Además, un triple sobre la bocina de final de cuarto de 'TLC' supuso un duro mazazo para los aurinegros (25-18).

Gran arranque baskonista

Kosner Baskonia estaba cómodo sobre el parquet del Roig Arena, y Trent Forrest se echó el equipo a la espalda en el inicio del segundo periodo. Dos tiros libres y un 2+1 elevaron la renta hasta los 12 puntos (32-20). A los de Paolo Galbiati les salía prácticamente todo en ataque, mientras que Vidorreta se empezaba a desesperar en la banda.

Paolo Galbiati, ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - Emilio Cobos

La renta baskonista llegó a ser de 16 tantos (42-26). Gio Shermadini erraba acciones impropias bajo el aro, pero cuando Rokas Giedraitis y Fitipaldo estaban tratando de secar la desventaja, sonó la bocina del descanso que vino acompañada con un triple de Rodions Kurucs. Baskonia se marchó a vestuarios con un +12 (45-33) justo y que obligaba a La Laguna Tenerife a encontrar soluciones para intentar enderezar el rumbo.

Sensacional reacción aurinegra

Se intuía lo peor para el equipo lagunero tras dos acciones iniciales de Markus Howard y Clement Frisch. Pero entonces, La Laguna Tenerife despertó. La garra de Thomas Scrubb, la lucha en el rebote de Aaron Dornekamp y el acierto de Fitipaldo les colocaron a tan solo tres puntos (52-49). Galbiati no se lo podía creer, y no dudó en pedir un tiempo muerto para tratar de resucitar a su equipo.

Tenerife seguía al alza, y Fitipaldo tuvo en sus manos un triple que les hubiese puesto por delante en el marcador por primera vez. No anotó el uruguayo, y Kosner Baskonia tomó algo de aire gracias a un par de acciones encadenadas por Luwawu-Cabarrot y Omoruyi (61-55).

Bruno Fitipaldo, ante Baskonia / ACB Photo - Mariano Pozo

Jaime empató la contienda

El parcial en el tercer cuarto fue de 19-27 para Tenerife, algo que les permitió entrar al asalto final muy vivos (64-60). La remontada era posible. Los vitorianos ya no lograban encontrar el brillo de la mitad y el acierto bajó en picado. El partido se acercaba hacia un final de infarto, y Jaime Fernández no se lo quería perder.

El base madrileño empató el encuentro a 66. No lograba detenerlo Kosner Baskonia, pero Tenerife no lograba la primera iniciativa en el electrónico. Cada canasta empezaba a valer oro, como un triple de Kurucs que amplió algo el marcador (71-67). Los vitorianos se habían guardado algo de piernas para el final de partido, y un 2+1 de Diakité más un triple de Kurucs dispararon la ventaja hasta los nueve tantos (80-71).

Tenerife no se quería rendir, con cinco puntos seguidos, pero entonces apareció el 'factor Howard': triple con suspense y dos aciertos desde la personal. Quedaban dos minutos y Baskonia mandaba por siete (85-78). Tenerife certificó que se había quedado sin energía, y un espectacular 2+1 de Forrest sentenció el duelo. Al final, 91-81 y billete baskonista para las 'semis'.