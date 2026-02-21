Oriol Cardona y Ana Alonso coronan los mejores Juegos Olímpicos de Invierno para España con un bronce

Oriol Cardona y Ana Alonso han conseguido el bronce en la prueba de relevo del esquí de montaña. La pareja española ha conquistado su tercera medalla en estos Juegos Olímpicos, tras el oro del de Banyoles y el bronce de la de Granada en las pruebas invididuales del jueves. Un pleno en el esquí de montaña que refrendan a Milán-Cortina 2026 como los Juegos Olímpicos de Invierno más exitosos de la historia para España.

La prueba de relevos mixtos ha consistido en dar cuatro vueltas a un circuito de 1500 metros, el doble de largo que en la prueba individual, la primera y la tercera a cargo de las mujeres de cada dupla y la segunda y la última de los hombres. La secuencia de cada vuelta es diferente a la de la prueba al esprint: ascenso, descenso, nuevo ascenso, escaleras, nuevo descenso y paso por meta, donde se entrega al testigo al tocar al compañero. Se pasa, por tanto, de dos a cuatro transiciones, puntos siempre críticos.

El primer relevo, por tanto, correspondió a las mujeres. En él, la francesa Emily Harrop, plata en la prueba individual, exhibió una descomunal superioridad, marcandok la pauta desde la salida de la prueba. Alonso fue remontando tras arrancar algo atrás y llegó a la última transición en segunda plaza. Sin embargo, se le atragantó la colocación de la piel en los esquís y entregó el relevo a Cardona en cuarta posición.

El oro ya se había convertido en una quimera tras la primera posta, destacadísima la dupla francesa, pero la pelea por las medallas estaba completamente abierta. El campeón olímpico de Banyoles hizo lo que se esperaba de él, recortando la desventaja con Suiza, segunda, y entregando el relevo a Alonso en una ajustada tercera posición.

La granadina cogió enseguida la estela de Marianne Fatton, la campeona olímpica, con la francesa a muchísima distancia. A Alonso, sin embargo, se le hizo demasiado larga su segunda posta, perdiendo la estela de la suiza, que casi alcanzó a Harrop aunque pareciera imposible, y otorgando el último relevo a Cardona en quinta posición, casi empatada con EEUU e Italia en la pelea por la medalla.

Una anécdota para el esquiador de Banyoles, que se quitó de encima a sus dos rivales por el bronce en los primeros metros de su relevo y se dispuso a recortar la diferencia con Francia y Suiza. No anduvo fino Cardona en las transiciones y eso convirtió en imposible el reto descomunal que tenía de recortar las diferencias.

Llegó Cardona en la tercera posición, pero con una amonestación de tiempo indeterminada que dejó en suspenso la oficialidad del bronce durante unos minutos. Finalmente, la sanción fue solo de tres segundos, suficiente para conservar el bronce.