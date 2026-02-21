"La Federación es de las más significativas"

–¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado para este nuevo año y qué balance hace de su gestión?

–En 2024, nos pusimos como objetivo el incremento de licencias, cosa que hemos conseguido, con un aumento de casi 400 respecto al 2024. Para este 2026 tenemos como objetivo la organización del evento más importante del calendario Nacional, el Campeonato de España infantil y el curso anual de arbitraje. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y su concejalía de deportes, se celebrara en el Palacio de los Deportes, entre los días 7-8-9-10 de mayo. Y la organización del Campus internacional que se realiza anualmente la RFEK, este año de categoría internacional, con karatekas de toda España y categoría internacional. La Federación obtuvo el galardón de mejor federación del año 2024, creo que nuestra gestión está siendo buena, pero sin ayuda de todo el colectivo, no sería posible.

–¿Qué puede aportar Asturias al ámbito nacional y qué oportunidades se abren para los deportistas asturianos?

–La Federación Asturiana, una de las federaciones más representativas del contexto nacional, no podía estar sin representación en la Junta de Gobierno de la RFEK, donde se toman las decisiones más importantes que afectan a todo el colectivo nacional, incluidos nuestros deportistas. No en vano tenemos en esta etapa más cercana en el tiempo una Campeona de Europa, Eva Otero, Una Campeona del Mundo Adriana Gil, un bronce Mundial, Borja Gutiérrez y en este último campeonato de Europa un subcampeón en Kata Izan Alvarez

–El kárate transmite valores como el respeto, la disciplina y la superación. ¿Qué papel cree que debe jugar la federación en la formación integral de los practicantes?

–La Federación, ha incrementado en casi un 30%, las actividades Federativas. Enfocando también, nuestros esfuerzo a la participación femenina.

–¿Cómo se puede atraer y fidelizar a los jóvenes al kárate y disciplinas asociadas?

Con trabajo y esfuerzo, aunque el kárate, tiene intrínseco en su ADN, una serie de valores y de principios que debemos de seguir inculcando. Son nuestros Maestros quienes debe inculcar a sus alumnos estos principios. La federación debe hacerse eco de todo esto, formando de manera especial a los máximos responsables, de llevar a cabo esta función.