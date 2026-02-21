SOLO HOY Y MAÑANA
Tenis
La final del ATP 500 de Doha, en directo | Carlos Alcaraz - Arthur Fils
El murciano quiere prorrogar su gran racha de 2026: todavía no ha perdido en lo que va de año
Redacción
Madrid
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se mide al francés Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha.
En lo que va de 2026, el murciano sólo sabe conjugar el verbo ganar. El viernes certificó su clasificación para la final del torneo tras imponerse en la primera semifinal al ruso Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-4, que hizo sufrir lo indecible al murciano
Un triunfo que supone el undécimo consecutivo para el jugador de El Palmar en lo que va del presente año, en el que Alcaraz no sólo no conoce la derrota, sino que apenas ha cedido cuatro sets en lo que va de curso.
