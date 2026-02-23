Fútbol
El Mallorca despide a Jagoba Arrasate
El club bermellón anuncia la destitución del entrenador vasco, víctima de los malos resultados que mantienen al equipo en puestos de descenso
Sebastià Adrover
El Mallorca ha despedido a Jagoba Arrasate. En un giro inesperado de los acontecimientos en la tarde de este lunes, el club ha anunciado a las 21:50 horas la destitución del entrenador de Berriatua, víctima de los malos resultados que mantienen al equipo bermellón en puestos de descenso a Segunda División. La nefasta racha de tres derrotas seguidas, unida a la bochornosa imagen mostrada el domingo en Vigo (2-0), ha sido la gota que ha colmado el vaso para que el director deportivo, Pablo Ortells, haya tomado la decisión.
"El RCD Mallorca da por finalizada la etapa de Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo. La decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada.
El RCD Mallorca quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo. Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad. El club le desea la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional en sus próximos proyectos", ha sido la nota del club.
Está por ver quién es el relevo del preparador. El sábado disputa un partido fundamental en Son Moix ante la Real Sociedad (18.30 horas), con la presencia del propietario Andy Kohlberg en el palco, que debe servir para aliviar a una afición crispada por la dinámica de juego y resultados del equipo.
