Juegos Olímpicos de Invierno
Jornada de reconocimiento institucional para Oriol Cardona y Ana Alonso
Los medallistas españoles fueron recibidos por los Reyes en La Zarzuela en el inicio de su ruta que concluirá con un evento en la sede del COE
Cristina Moreno
Los medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, Oriol Cardona y Ana Alonso, fueron recibidos por los reyes de España, don Felipe y doña Letizia, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela.
Cardona y Alonso posaron junto a la comitiva con los metales conseguidos en la histórica cita italiana: el oro del sprint masculino, el bronce en el sprint femenino y el bronce en el relevo mixto.
Junto a los deportistas y miembros técnicos, comparecieron en la audiencia la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.
Junto a los medallistas, estuvieron presentes en la recepción los también olímpicos, Ot Ferrer, María Costa, Sofía Val, Asaf Kasimov, Tomás Guarino, Nil Llop, Daniel Milagros, Nora Cornell y Álvaro Romero, en representación de los veinte deportistas -trece hombres y siete mujeres- que compitieron para España en las disciplinas de esquí de montaña, esquí de fondo, snowboard, patinaje artístico, patinaje de velocidad y esquí alpino en Milán-Cortina.
Visita a Moncloa
Tras la audiencia en La Zarzuela, la comitiva olímpica visitó Moncloa donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien les dedicó unas palabras. "Vuestro éxito no radica exclusivamente en que seáis los deportistas españoles más laureados en unos Juegos Olímpicos de iInvierno, que es algo que hay que subrayar y recordar; sino porque vuestro éxito es coraje, es compromiso y es constancia", afirmó el presidente del Gobierno sobre lo conseguido por Cardona y Alonso en los Juegos.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos