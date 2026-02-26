Europa League
El Celta doblega de nuevo a un PAOK inferior y llega a unos octavos temibles
Un solitario gol de Williot Swedberg confirma el triunfo olívico tras la victoria del partido de ida
EFE
Con un solitario gol del sueco Williot Swedberg, el Celta doblegó nuevamente al PAOK para certificar su pase a los octavos de final de la Liga Europa, donde le espera un desafío gigantesco ante Aston Villa o Lyon, dos de los máximos favoritos a levantar el trofeo continental.
La pegada celeste marcó la diferencia en un duelo de excesivo respeto entre ambos equipos, con el Celta muy temeroso a cometer un error para no perder su billete a la Liga Europa nueve años después y con su rival pensando únicamente en llegar con vida a la recta final del encuentro.
Al equipo de Giráldez le faltó ritmo y más velocidad en la circulación de la pelota. Fue muy previsible durante todo el primer tiempo y eso favoreció al PAOK, bien organizado con las líneas muy juntas para evitar que su rival pudiese correr. En los primeros 45 minutos, el Celta solo amenazó con un disparo del uruguayo Matías Vecino, que se marchó muy desviado, a un adversario con poca perspectiva ofensiva.
El plan del rumano Razvan Lucescu era claro. Llegar vivo a los últimos minutos. Su equipo defendió con firmeza y asustó a Balaídos en dos acciones a balón parado de Michailidis y, sobre todo, de Giakoumakis tras una mala salida del portero rumano Radu.
Al filo del descanso, el mediocentro Ilaix Moriba vio la tarjeta amarilla y eso provocó que se quedase en el vestuario en el intermedio. Lo sustituyó Miguel Román, que ya había brillado en Salónica. Y el canterano solo necesitó cuatro minutos para exhibir su calidad. Con un espectacular cambio de orientación lanzó el contraataque de Javi Rueda, que conectó al borde del área con Borja Iglesias, a quien Tsiftsis privó del gol con una gran mano.
Esa acción despertó al Celta, que se animó mucho más a atacar. Y no tardó en abrir la lata, de nuevo en otra jugada en la que intervinieron Román y Borja Iglesias, culminada sensacionalmente por el sueco Williot Swedberg.
Ambos entradores refrescaron sus onces. Al PAOK no le quedó otra opción que adelantar sus líneas, arriesgar. Pero ni así generó peligro a un Celta que mañana conocerá si se enfrenta al Aston Villa de Unai Emery o al Lyon, tercer clasificado de la Ligue francesa.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo