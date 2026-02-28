FÚTBOL
Las nuevas reglas para reducir las pérdidas de tiempo en el fútbol que se implementarán en el Mundial
Los saques de banda y de portería, los cambios, los lesionados y el VAR, afectados por la actualización de las normas
La International Football Association Board ha aprobado aprobó una serie de medidas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo. Estos cambios entrarán en vigor en el Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Estas son las normas aprobadas por la IFAB:
-Laterales y saques de portería: Si el árbitro considera que un saque de portería o de banda se está demorando demasiado o se está retrasando deliberadamente, iniciará una cuenta atrás visual de cinco segundos. Si la pelota no está en juego al final de la cuenta atrás, se concederá el saque de banda al rival. Y si es un saque de portería lo que se demora, habrá córner para el contrario.
-Cambios: Los jugadores sustituidos deben abandonar el campo dentro de los 10 segundos siguientes a la exhibición del tablero de sustituciones o, si no se utiliza tablero, a la señal del árbitro. Si el futbolista no sale dentro de este plazo, deberá hacerlo igualmente, aunque no se permitirá la entrada al otro jugador hasta la primera interrupción tras el minuto de juego (con reloj en marcha).
-Lesiones: Si un jugador es atendido en el campo por una lesión, o si su lesión provoca la interrupción del juego, deberá abandonar el terreno y permanecer fuera durante un minuto una vez que se reanude el juego (con reloj en marcha).
-Nuevas implementaciones en el VAR: rojas derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta y error de identidad cuando el árbitro sanciona al equipo equivocado por una infracción que resulta en la visualización de una roja o amarilla al jugador equivocado. En este último ítem, las competencias podrán permitir que el VAR revise un córner claramente incorrecto, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma