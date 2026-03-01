Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ex barcelonista Munir escapó de Teherán recorriendo 16 horas por carretera mientras llovían misiles: "Es una locura"

El futbolista se tuvo que bajar del avión que iba a sacarlo del país y el club le facilitó un coche para salir del Irán

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Munir El Haddadi, ex futbolista del Barcelona, además del Valencia, Getafe, Sevilla, Las Palmas, Leganés o Alavés, milita actualmente en la liga iraní. El futbolista, que debutó con la selección española en 2014 y posteriormente fue internacional con Marruecos, es jugador del Club Cultural y Atlético Esteghlal, ubicado en Teherán, al que llegó en 2025. Este sábado se produjo un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel sobre distintos objetivos en Irán, lo que ha provocado la salida de los deportistas internacionales del país persa. Munir iba a salir en avión junto a otro español, Iván Sánchez, pero el ataque continuado sobre Teherán frustró la salida. Y el jugador se tuvo que bajar del avión para reemprender viaje por carretera.

16 horas de coche

Así lo contó a Marca el jugador: "Estaba en el avión, a punto de despegar con Iván Sánchez. Pero de repente nos dijeron que fuera, que se ha producido un ataque aéreo". Y el jugador arranca una ruta por carretera: "El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España".

Munir es, junto a Iván Sánchez y el portero Antonio Adán, los tres futbolistas españoles que juegan en Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó ayer sábado a los 158 españoles que permanecen en Irán abandonar el país utilizando los medios disponibles ante la escalada bélica. Según la agencia oficial iraní ISNA, 201 personas han muerto y 747 han resultado heridas tras los bombardeos sobre Teherán y otras ciudades.

