La afición del Manchester United responde a Ratcliffe, su propietario: "Orgullosamente colonizados por inmigrantes"

A pesar de que Michael Carrick haya estabilizado al Manchester United y que desde su llegada el club haya ganado más puntos que nadie en la Premier League, Old Trafford sigue siendo escenario de protestas en contra de la propiedad. En la última victoria frente al Crystal Palace (2-1), los aficionados locales desplegaron una pancarta que decía "orgullosamente colonizados por inmigrantes", en respuesta a los comentarios de Jim Ratcliffe, el copropietario del club desde 2024 que el pasado 11 de febrero describió a Gran Bretaña como una tierra "colonizada por inmigrantes".

Jim Ratcliffe en la final de la FA Cup entre Manchester City y Manchester United, 2024. / TOLGA AKMEN / EFE

A pesar de las disculpas públicas del propietario de la compañía INEOS, los aficionados situados en el Stretford End aprovecharon el primer partido en casa desde las declaraciones para dejar clara su desaprobación. Además del texto, en la pancarta se aprecian las imágenes de varios jugadores internacionales que han hecho historia en el Manchester United: los franceses Eric Cantona y Patrice Evra, el centrocampista surcoreano Park Ji-sung, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, el actual capitán portugués Bruno Fernandes, el brasileño Casemiro y el marfileño Amad Diallo.

Respuestas institucionales

El club mancuniano emitió un comunicado al día siguiente de las palabras sin mencionar directamente a su propietario: "El Manchester United se enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor. Nuestro diverso grupo de jugadores, personal y comunidad global de seguidores reflejan la historia y el legado de Manchester; una ciudad que cualquiera puede llamar hogar”. Michael Carrick tampoco quiso condenar a Sir Jim Ratcliffe cuando fue preguntado por la situación, y se centró en ensalzar los valores del club del que fue jugador entre 2006 y 2018: "La igualdad, la diversidad y el respeto mutuo es algo que buscamos llevar adelante todos los días".

Michael Carrick durante el partido frente al Crystal Palace de este domingo. / DARREN STAPLES / AFP

El actual técnico del Manchester United no ha sido el único entrenador en pronunciarse acerca de la polémica, pues su rival de la ciudad Pep Guardiola también fue preguntado por ello en rueda de prensa, y en su caso también mostró respeto hacia la figura de Ratcliffe a la hora que fue fiel a su postura política: "Le tengo un gran aprecio a Sir Jim, tuve la suerte de conocerlo. Creo que después hizo una declaración, disculpándose. No comentaré lo que dijo. En todos los países tratamos a los inmigrantes como el problema de nuestros países. Y es un problema muy, muy, muy, muy, muy, muy grave".

Inmigración controlada

Al igual que el club emitió un comunicado para tratar de relativizar y calmar el revuelo, Ratcliffe rectificó al cabo de 24 horas a través de la web oficial de INEOS, la empresa petroquímica a través de la cual adquirió el 27.7% del Manchester United hace dos años: “Lamento que mi lenguaje haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que impulse el crecimiento económico". El empresario británico, que reside en el paraíso fiscal de Mónaco desde 2020, ya hizo público su malestar hacia la inmigración que no fuera controlada en el pasado cuando declaró que "no se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones y una enorme cantidad de inmigrantes que llegan al país”.

En el comunicado del 12 de febrero, Ratcliffe también aprovechó para argumentar sus teorías políticas: "Hice mis comentarios al responder preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria en Amberes, donde abordé la importancia del crecimiento económico, el empleo, las competencias y la industria manufacturera en el Reino Unido. Mi intención era enfatizar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo para que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los desafíos que enfrenta el Reino Unido”.

Noticias relacionadas

Después que la asociación de fútbol inglés iniciara una investigación sobre los comentarios de Ratcliffe, el copropietario del Manchester United finalmente no será sancionado. Según la Press Association, Ratcliffe solo recibió un recordatorio de sus responsabilidades como participante en el fútbol cuando de entrevistas a los medios.