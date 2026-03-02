Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

🔴 EN DIRECTO hoy a las 20:00 horas

Moeve Fútbol Zone 1x15: Análisis de la jornada con bloque especial de fútbol femenino

Moeve Fútbol Zone regresa este 2 de marzo con un programa que combinará el análisis habitual de la Liga EA Sports y la Liga Hypermotion con un bloque central dedicado al presente y futuro del fútbol femenino.

Moeve Fútbol Zone 1x15

Moeve Fútbol Zone 1x15 / SPORT TV

La emisión arrancará con la editorial de Christian Blasco y el repaso a la jornada a cargo de Xavi Espinosa, que pondrá el foco en cómo queda la clasificación tras el fin de semana, qué equipos consolidan dinámica y qué escenarios empiezan a definirse cuando la temporada entra en un tramo cada vez más exigente.

Moeve Fútbol Zone

El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

La Liga F, a debate

El bloque principal del programa estará protagonizado por una entrevista exclusiva con Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve, en una conversación que irá más allá de los resultados para analizar el momento estructural del fútbol femenino.

Junto a Marta Corredera, Anna Palet y Maria Tikas, el espacio abordará la evolución de la competición, los avances en profesionalización y los retos que aún quedan por resolver. Además, se incorporarán fragmentos destacados de la entrevista realizada a Sara Monforte, entrenadora del RCD Espanyol, aportando la visión desde el banquillo.

El programa incluirá también un Trivial del fútbol femenino para aportar ritmo y memoria histórica a la tertulia.

Como es habitual, habrá espacio para la previa de la Liga Genuine Moeve desde Gijón con Blanca Sánchez y para el repaso a lo más viral del fin de semana con Joaco Soneira, adaptando la sección en clave femenina.

