El Atlético alcanza la final de la Copa tras sufrir hasta el último minuto ante un gran Barça

El Barcelona rozó la proeza en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde le endosó al Atlético del Madrid un 3-0 insuficiente en el Camp Nou, que vivió una noche épica pero sin final feliz, porque los azulgrana se quedaron a un gol de igualar la eliminatoria y forzar la prórroga tras el 4-0 en la ida.

Salió el Barça con todo, mordiendo arriba, asfixiando al Atleti en cada recuperación tras pérdida y con Musso en el punto de mira desde el primer minuto.

Fermín obligó a volar al portero visitante en la primera jugada del partido con un tiro desde la frontal y, brazos en alto, animaba al público del Camp Nou para que creyera, más que nunca, que la remontada era posible. Pero con lo que no contaba el conjunto azulgrana era con el infortunio de la lesión de Kounde a los 11 minutos. Flick cambiaba de banda a Cancelo, hoy titular, daba entrada a Balde para que se apropiara del carril izquierdo, y el equipo catalán siguió en busca del tanto que abriera la lata.

Lo probó primero Raphinha, que estrellaba el balón en el exterior de la red tras recuperar un balón dentro del área visitante y también con un tímido disparo lejano de Bernal. Pero entonces apareció Ferran, que empezó rematando dos veces desviado pero, en su tercera intervención, obligaba a Musso despejar su disparo a córner en lo que sería el inicio del 1-0.

El saque de esquina lo sacaba en corto Fermín para Lamine Yamal, que aparecía por la banda izquierda -un territorio inusual para él- para quebrar la cintura de Lookman, internarse en el área y regalar el 1-0 a Bernal, que solo tenía que empujar el balón en boca de gol un minuto antes de que el duelo alcanzase su primer media hora.

Hasta entonces, el Atlético solo había podido salir una vez a la contra poco antes del gol y otra justo después. Las dos acciones acabaron con sendos remates de Griezmann: el primero, a las manos de Joan García, y el segundo se estrellaba violentamente contra el palo. Sin embargo, en ambos casos el VAR hubiese anulado el tanto del francés por fuera de juego de Ruggeri y Julián Álvarez, quienes le habían asistido desde la banda izquierda.

Gerard Martín chuta ante Marcos Llorente en una acción del partido. / Siu Wu / EFE

Fue justo después del 1-0 cuando empezaron a flaquear algo las fuerzas al Barça, más descoordinado en la presión y que encadenó varias pérdidas en ataque que le obligaron a correr hacia atrás cuando hasta entonces solo había tenido que defender hacia delante.

Con Llorente inconmensurable en las vigilancias defensivas y Griezmann aportando su clarividencia para encontrar siempre la mejor opción en la transición, el Atlético tuvo el tanto del empate justo cuando la primera parte llegaba al final del tiempo reglamentario.

Llorente, casi siempre vencedor en sus duelos con Raphinha, aún tenía fuerzas para correr la banda derecha y ponerle un centro a Lookman que el atacante nigeriano cabeceaba ligeramente desviado.

Pero entonces aparecería Pedri en el añadido para internarse en el área visitante antes de ser derribado por Pubill, en una acción que Ricardo de Burgos consideró penalti y que Raphinha convertía en el 2-0 tras engañar a Musso.

Salió el Atlético con más ambición ofensiva tras la reanudación, consciente de que el partido se le iba a hacer muy largo si no pisaba más área local. Y Julián Álvarez lo hizo tras una pérdida de Balde en la salida del balón, pero se encontró con la respuesta de Joan García.

Pero con el choque más abierto y el Barcelona con más espacios para correr, aparecía Lamine Yamal para sembrar el caos por la derecha y agitar a la grada.

Primero con un pase atrás para Cancelo que ponía a prueba los reflejos de Musso y, en la jugada siguiente, ganando la línea de fondo para originar una doble ocasión de Bernal y Raphinha que de nuevo encontraba una respuesta excepcional del meta rojiblanco.

Simeone daba entra a Sorloth por Koke buscando amenazar más al Barça, y Flick, con Lewandowski lesionado, sentaba a Ferran y apostaba por Dani Olmo como falso '9', además de cambiar a Fermín por Rashford para buscar más profundidad por la banda izquierda, poco antes de que Balde pidiera el cambio por una lesión muscular.

Ingresaba Araujo en el terreno de juego para cazar algún balón en el juego áereo y el técnico alemán le preguntaba a Pedri -esta vez por primera vez de titular tras su lesión- si podía continuar, justo antes de que Bernal hiciera el 3-0 en el 72, al rematar de primeras un centro de Cancelo en un jugada que el VAR revisó por fuera de juego.

Quedaban veinte minutos de sufrimiento para el conjunto madrileño y otros veinte al equipo catalán para soñar. Con Cubarsí imperial cerrando como último hombre se volcó el Barça con todo lo que le quedaba, ante un Atlético que, a estas alturas del choque, ya solo oxigenaba algún balón a la espalda de Sorloth.

Lo intentaron Gerard Martin y Lamine Yamal en sendos disparos, y Raphinha reclamó un penalti de Ruggeri, pero el cuarto tanto azulgrana no llegó.

Con el Atlético asfixiado y el recién ingresado Giménez achicando balones, el equipo de Simeone, que se desgañitaba en la banda, resistió para asomarse a su primera final copera trece años después.

Al Barça le queda el consuelo de haber tenido la gesta en su manos. Y una despedida con honores del público del Camp Nou, agradecido por que su equipo le brindó, pese al resultado, una noche épica.

Koke consuela a Raphinha al final del Barcelona-Atlético. / Siu Wu / EFE