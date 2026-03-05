Fútbol femenino
La selección femenina jugará en Turquía: el partido contra Ucrania se mantiene pese al temor en el vestuario
El combinado dirigido por Sónia Bermúdez jugará el segundo partido en su camino hacia el Mundial en Antalya, pese al contexto bélico en la región.
Ha sido una jornada larga en Las Rozas. Reuniones entre el vestuario de la selección femenina, la RFEF y la FIFA, que han terminado por no tocar lo ya pactado. El partido contra Ucrania se juega este sábado (18 horas) en Antalya, Turquía, pese a la preocupación e intranquilidad de las futbolistas.
El vestuario de la selección femenina de fútbol no veía claro viajar hasta Turquía para el partido que las va a enfrentar a Ucrania este sábado. El viaje, que estaba programado para este jueves, se postergó al viernes, contemplando la posibilidad de suspenderlo ante el clima de tensión en el país y la reciente comunicación de Turquía, que anunció este miércoles que los sistemas antiaéreos de la OTAN habían derribado un misil iraní sobre su territorio. Había cierto temor en el vestuario, intranquilidad por parte de las futbolistas de la selección española y, tras reuniones diversas durante la jornada del jueves, se ha decidido mantener la sede del partido.
Después de largas conversaciones con las capitanas y con estamentos políticos, el partido contra Ucrania que se disputará en Antalya (Turquía). La decisión viene después de que las futbolistas hayan comunicado en más de una ocasión su miedo por el partido desde el pasado miércoles. Sin embargo, tras la reunión mantenida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con las jugadoras y el cuerpo técnico de la Selección española, la delegación al completo viajará mañana a Turquía para medirse a Ucrania el sábado en la segunda jornada de la fase de clasificación rumbo al Mundial de Brasil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones