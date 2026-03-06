REVOLUCIÓN
La RefCam llega a España: los árbitros de LaLiga llevarán microcámaras de TV con micrófonos durante los partidos
El sistema se estrenará, en pruebas y sin emisión, esta jornada en los partidos Espanyol-Oviedo y Valencia-Alavés, con la idea de implementarlo "cuanto antes"
Dentro de poco tiempo, no habrá que recurrir a la lectura tentativa de labios o a la emisión de El Día Después los lunes para saber de qué están hablando un árbitro y un futbolista sobre el terreno de juego. Se podrá saber casi en tiempo real. La RFEF y LaLiga han acordado aplicar la tecnología RefCam en los árbitros. Es decir, ponerles una microcámara con micrófonos durante los partidos.
El sistema se pondrá en práctica este mismo fin de semana, aunque de momento en fase de pruebas. Los árbitros designados para los partidos Valencia-Alavés y Espanyol-Oviedo llevarán esas microcámaras. Serán sendas "pruebas técnicas", de cara a que el sistema esté "próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva". Es decir, no se hará público el contenido que se grabe en esos dos partidos que sirven de prueba piloto.
Serie A y Bundesliga ya lo tienen
"Esta iniciativa se enmarca en la constante búsqueda de innovación por parte de LaLiga y la RFEF, con el objetivo de seguir acercando al fan a la realidad del partido y reforzar la transparencia", han subrayado las dos organizaciones en un comunicado conjunto.
La llamada RefCam ya se utiliza en la Serie A y la Bundesliga y se experimentó con ella en el Mundial de Clubs. Más allá del morbo o el interés por escuchar las conversaciones de las protagonistas, estas cámaras aportan perspectivas hasta ahora inexistentes de goles, celebraciones y demás acciones del juego que enriquecen la narrativa audiovisual de los encuentros.
LaLiga y la RFEF no han fijado un plazo concreto para su implantación, a la espera de los resultados del doble test de este fin de semana. "La idea es que se pueda aplicar cuanto antes, pero haciendo las cosas bien", explican fuentes del proyecto.
