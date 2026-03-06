Polémica
LA UEFA sanciona al Madrid por el saludo nazi de unos sus socios
La comisión de control de ética y disciplina multa al conjunto blanco y lo apercibe de cierre parcial del Bernabéu
La UEFA ha decidido actuar en relación al saludo nazi que realizó un socio, que ya fue expulsado del club, en el partido entre el Real Madrid y Benfica. El aficionado fue detectado por la seguridad del conjunto blanco y la entidad actuó con dureza, pero no se ha librado de la sanción del máximo organismo del fútbol europeo.
La UEFA ha impuesto una multa de 15.000 euros por un comportamiento racista y/o discriminatorio de uno de unos seguidores. Este socio se encontraba en la grada de animación y será clausurada para 500 aficionados en caso de que en el próximo año se repita una actitud similar.
El Real Madrid, por tanto, deberá ir con mucho cuidado después de haber recibido este primer castigo y el aviso de cierre de parte del estadio. La UEFA actúa siempre con firmeza en estos casos y no tolerará ve otro caso que supere las líneas rojas marcadas.
El conjunto madridista vuelve a jugar la Champions League este miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final. Un duelo que volverá a llenar el recinto merengue.
