Australia acoge a cinco futbolistas iraníes que pedían asilo

Cinco futbolistas de la selección femenina de Irán permanecerán en Australia tras recibir visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano, después de solicitar asistencia para no regresar a su país tras su participación en la Copa de Asia, confirmaron este martes las autoridades.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las jugadoras comenzaron en la madrugada del día anterior y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de quedarse, tras lo cual fueron trasladadas a un lugar seguro con el apoyo de la Policía Federal.

El asilo se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, pidiera el lunes al Gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina que participó en la Copa de Asia y advirtiera que Washington recibiría a las deportistas si Australia no accedía a refugiarlas.

Burke señaló que las deportistas insistieron en que su intención no es hacer activismo político, sino garantizar su seguridad personal. "Son atletas que quieren estar seguras y están muy agradecidas de que Australia les haya dado esta oportunidad", afirmó el ministro.

El responsable de Interior indicó que antes de autorizar los visados humanitarios consultó con el director general de la agencia de inteligencia ASIO, Mike Burgess, para confirmar que no existían objeciones desde el punto de vista de seguridad.

Según Burke, la decisión de solicitar ayuda fue "increíblemente difícil" para las deportistas y no todas las integrantes del equipo iraní tomarán el mismo camino. "Respeto esa situación. No todas las jugadoras decidirán aceptar la oportunidad que Australia les ofrece. Lo importante es que tengan la mayor capacidad posible para decidir sobre su propio futuro", añadió el responsable de la cartera de Interior.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró por su parte que las futbolistas que han solicitado asistencia "están seguras aquí y deberían sentirse como en casa", y subrayó que la oferta de apoyo sigue abierta para el resto de integrantes del equipo si deciden pedir ayuda.

Albanese también reveló que habló por teléfono con Trump, quien expresó preocupación por la seguridad de las jugadoras si regresaban a Irán.

El jefe del Ejecutivo australiano indicó que durante la conversación pudo informar al mandatario estadounidense de que cinco futbolistas ya habían recibido protección y se encontraban en un lugar seguro.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, había sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.