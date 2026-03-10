Lamine Yamal se sienta en el trono... Con Mbappé en alerta
Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando la coronación de Lamine Yamal con el FC Barcelona y el debate sobre quién es hoy el jugador más determinante del equipo azulgrana. También ponemos el foco en la preocupación que genera la rodilla de Kylian Mbappé y los posibles riesgos para el tramo decisivo de la temporada. Además, entrevistamos a Diego Barri, jugador del CD Castellón, para conocer de cerca la gran temporada del conjunto albinegro. Más información
