Arbeloa se aferra a la épica y Guardiola, a la lógica

El Real Madrid se juega este miércoles en el Bernabéu gran parte de sus opciones de seguir con vida en la única competición en la que aún depende de sí mismo para ganar un título. Los blancos reciben al Manchester City de Pep Guardiola en un desafío mayúsculo en los octavos de final de la Champions. El partido más importante de la temporada, hasta el momento. Sin embargo, Álvaro Arbeloa ha preferido dejar a los jugadores en sus casas y no concentrarlos en Valdebebas hasta mañana. Una medida sorprendentemente porque hasta Zidane y Ancelotti concentraban la noche antes del partido a los futbolistas a partir de octavos en la Liga de Campeones.

Examen final para Arbeloa

Arbeloa se ha destacado por tener más detalles de condescendencia hacia el vestuario que por armar un equipo reconocible en estos dos meses en el banquillo blanco. 13 partidos con 9 victorias y 4 derrotas y el sentir general que no ha mejorado al Madrid de Xabi Alonso. Por eso esta eliminatoria ante el City de Guardiola es un examen final para el extécnico del Castilla. A falta de juego el madridismo se aferra a la épica de la Champions. La misma que provoca el recelo de un Guardiola que tiene claro que "no seré yo quien menosprecie al Real Madrid en la Champions". Sin embargo, no ha mostrado en ningún partido el equipo de Arbeloa ese fuego y ese alma del Madrid que provoca terror cuando los blancos tocan a rebato en el Bernabéu. A esa tibieza se suma las numerosas bajas en las filas blancas: Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao. El primero, que aterrizó de París el domingo, vive apremiado por la necesidad de un Real Madrid que le espera en la vuelta en Manchester y los temores de una selección francesa que no quiere que juegue mientras no esté plenamente recuperado.

El City llega mejor, de forma y de juego, que en diciembre, donde se marchó con una victoria solvente (1-2) ante el Madrid de Xabi. Ahora llega además con Rodri luciendo ya galones en la medular y con un Haaland que acumula ya 29 goles y 7 asistencias este curso. Los ingleses esperan vengar la eliminación de octavos de la pasada temporada. "Tenemos mejor plantilla y la temporada pasada teníamos fatiga y pocos jugadores disponibles", recuerda Pep. El City suma once partidos sin perder, desde el 20 de enero en el que perdió ante el Bodo Glim en suelo escandinavo.

Noticias relacionadas

Barrunta Arbeloa alguna "sorpresa" de Guardiola, pero Pep sostiene que no las habrá porque "nos conocemos bien". No tanto los dos técnicos, que nunca se han medido en los banquillos. Pero Arbeloa era soldado de Mourinho mientras Pep dirigía a su Barca en la época más áspera de los clásicos que se recuerda entre blancos y azulgranas. Se respira una calma tensa, un respeto calculado entre ambos, conscientes de que ambos proceden de trincheras opuestas. Arbeloa se encomienda a la emotividad del Bernabéu. Guardiola al buen pie de sus jugadores. Hay quien afirma que el City se puede llevar la eliminatoria resuelta del Bernabéu si muestra colmillo. Y también quien asegura que si el Real Madrid es capaz de doblegar al City, se plantará en la final de Budapest tirando del peso de su camiseta en Europa.