Alcaraz firma el pleno al quince con otro récord

Es una apisonadora a la que cualquier reto le parece insuficiente. A su formidable inicio de 2026, hay que sumar ya el pleno al quince para un Carlos Alcaraz que jugará por quinto año consecutivo los cuartos de final en Indian Wells después de destrozar a Casper Ruud (6-1 y 7-6) en 1 hora y 32 minutos de partido.

Tras un triunfo trabajado ante Rinderknech en la anterior ronda, Alcaraz volvió a sacar su rodillo para dejar sin respuesta al tenista noruego, que ya de inicio se vio totalmente arrollado por una versión del número uno que rozó la excelencia suprema.

Son ya quince los triunfos que suma de manera consecutiva en esta temporada el murciano, que quiere ahora reconquistar el desierto californiano. Para ello está ya a tan solo tres pasos después de su victoria ante Casper Ruud.

Carlos Alcaraz devuelve una bola ante Casper Ruud. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Fue un auténtico paseo en el inicio, con un primer set en el que firmó una puesta en escena que cerca estuvo de la excelencia absoluta. 9,7 le dio la estadística de la ATP y no era para menos. Desde el primer juego se hizo con el control del partido y no dejó respirar a Ruud en ningún momento, que tampoco puso de su parte con varios errores no forzados que le complicaron todavía más.

Poco más de media hora necesitó Alcaraz para cerrar el parcial con porcentajes brillantes al servicio, que se repetirían también en el segundo set. 90% de puntos ganados con primer saque hicieron imposible cualquier intento del noruego, que no pudo ni acercarse al break.

Mejoró mucho con el servicio y eso le valió para estar cerca durante todo el segundo parcial, aunque sin ofensiva desde el resto, no pudo inquietar a un Alcaraz que tenía guardado el golpe definitivo para el momento oportuno. En el 'tie break' decisivo puso su sello para cerrar el partido sin más problemas y citarse con Cameron Norrie en cuartos de final.

El británico superó en su partido de octavos a la sorpresa del torneo, Rinky Hijikata (6-4 y 6-2) y volverá a verse las caras con el número uno del mundo después de ganarlo en el pasado Masters 1000 de París el pasado mes de octubre. Norrie es junto a Sinner el único tenista que ha sido capaz de derrotar a Alcaraz en los últimos once meses.

Este mismo jueves lo volverá a intentar en busca de unas nuevas semifinales para el murciano en el desierto californiano.