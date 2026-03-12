Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLETISMO

Armand Duplantis supera su propio récord mundial de salto con pértiga y alcanza los 6,31 metros: "Por Suecia y por mi familia"

El saltador de pértiga Armand Duplantis ha añadido un centímetro más a su leyenda, ejecutando un salto perfecto de 6,31 metros en Uppsala, Suecia, ante su público

Xavier Ortuño

Hay deportistas que compiten contra sus rivales, otros que luchan contra el crono, y luego está Armand "Mondo" Duplantis, que mantiene un pulso personal con las leyes de la física. Este jueves por la noche, en el santuario de su propio evento, el 'Mondo Classic' de Uppsala, el mundo volvió a contener el aliento para ver cómo un ser humano convertía un listón de fibra de vidrio en la frontera de lo imposible.

Un centímetro más cerca de las estrellas

El salto fue una oda a la perfección técnica. Una carrera de aproximación eléctrica, la pértiga curvándose hasta el límite de su resistencia y un vuelo limpio, sin roces, por encima de los 6,31 metros. Con este vuelo, Duplantis suma su 15.º récord mundial, superando por un centímetro la marca de 6,30 m que estableció en los pasados Mundiales de Tokio.

"Salto por mi familia, por Suecia y por todos los que me apoyan", declaraba un Duplantis visiblemente emocionado tras aterrizar en la colchoneta.

La dictadura del centímetro

Al igual que hiciera Sergey Bubka en su día, Mondo está administrando su leyenda centímetro a centímetro. No es falta de capacidad para saltar más alto; es la maestría de un cirujano que sabe que cada récord es un evento histórico y un peldaño más hacia una inmortalidad que ya tiene asegurada.

El impacto de un icono

Desde que irrumpió en la escena internacional, Duplantis ha devuelto al atletismo ese brillo de "estrella de rock". A sus 26 años, la pregunta ya no es si volverá a batir el récord, sino dónde está el límite biológico del ser humano. Por ahora, mientras el resto del mundo mira hacia arriba, Duplantis es el único que mira hacia abajo desde el cielo de los 6,31 metros.

TEMAS

Pilar Domínguez recibe emocionada el premio "Mujer sierense del año": "Hoy todo el municipio te da las gracias"

El Betis cae ante el Panathinaikos de penalti pese a jugar con uno más casi treinta minutos

Dos goles de Alemao acercan al Rayo a cuartos de la Conference League

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el conjunto de 5 piezas de mueble de jardín o terraza más barato del mercado: mesa, sillas y taburetes de acabo similar a la madera

La reportera Letizia deja a la Reina en casa y vuelve para reivindicar el mejor periodismo, "que explica lo que somos"

El momento de Gaspar y Ferrari para salir del bache: así prepara el Sporting el partido ante el Castellón

Leopoldo Tolivar Alas, pregonero del Martes de Campo: "Quiero que con mi discurso la gente perciba lo mucho que quiero a Oviedo y a la Balesquida"

