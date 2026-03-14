El Girona se lanza hacia la permanencia a costa de un Athletic que vuelve a las andadas

El Girona dio este sábado un paso de gigante hacia la permanencia con un brillante triunfo ante el Athletic Club en Montilivi (3-0), con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri, para resolver el partido número 500 de Iñaki Williams como 'león' con una goleada.

El conjunto de Míchel Sánchez puso fin a una racha de tres partidos sin ganar con un triunfo que le da tranquilidad e ilusión y le sirve para situarse nueve puntos por delante del decimoctavo puesto, a la espera del partido del Mallorca, y también para seguir en la pelea por Europa, tras otra exhibición de Ounahi.

El equipo de Ernesto Valverde se topó con un gran Paulo Gazzaniga y firmó la tercera serie de tres derrotas consecutivas del presente curso, en un encuentro gris.

El Athletic, con las novedades de Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro y Oihan Sancet, propuso una presión muy adelantada desde el primer minuto.

Míchel ya había avisado de que el Athletic tenía la mejor presión en campo rival de LaLiga y que el Girona necesitaría "superar su presión en dos o tres toques porque si no será imposible". Lo consiguió gracias a la figura de Azzedine Ounahi, referente de Montilivi por su calidad, en su primera titularidad desde diciembre por la Copa África y una lesión.

En el minuto 5 el Girona desarboló la defensa bilbaína con dos grandes pases de Daley Blind y de Ounahi y Viktor Tsygankov asistió a Hugo Rincón para que el defensa cedido por el Athletic abriera el marcador, con un chut potente y ajustado a la cepa de un poste. Unai Simón hizo la estatua y dejó la sensación de haber podido hacer algo más.

Los locales jugaban cómodos y Ounahi imponía su ley en tres cuartos de campo, con balones a la espalda de la defensa que levantaban a la afición de sus asientos.

El Athletic no encontraba la fluidez y el ritmo en el juego ni la pólvora en ataque. En la primera mitad apenas inquietó con un tiro sin peligro de Álex Berenguer y un par de acciones de Williams, un cabezazo muy tímido y un disparo que Blind desvió de manera providencial.

Más allá del tanto de Hugo Rincón, de hecho, la ocasión más clara de la primera parte fue también local, un remate abajo de Vladyslav Vanat que salvó Unai Simón.

Al descanso, Valverde buscó cambiar el guion del partido con la entrada de Jesús Areso y Robert Navarro y el Athletic pudo empatar nada más empezar, en un saque de esquina. Primero cabeceó Aymeric Laporte y el balón quedó muerto en los pies de Guruzeta, pero con toda la portería delante disparó al medio y se estrelló con los reflejos de Gazzaniga. Luego también falló Williams.

Los visitantes habían dado un paso adelante, pero el Girona tampoco quería renunciar al control y al ataque y Ounahi, líder omnipresente, se acercó al gol con dos disparos desde la media luna.

Justo después de la hora de juego, Gazzaniga volvió a hacerse gigante en la portería para desviar un remate de Laporte tras un balón alto a la espalda de la defensa, y también detuvo un intento de Mikel Jauregizar desde la frontal. La réplica fue de Joel Roca. El partido se iba rompiendo.

Era el día de Gazzaniga porque también dejó una estirada de póster para desviar a córner un cabezazo de Guruzeta. Valverde recurrió a Mikel Vesga y Míchel, a Claudio Echeverri e Iván Martín.

El Girona sentenció en el minuto 77, por mediación de Ounahi. Echeverri, asistido por el centrocampista marroquí, desaprovechó un mano a mano con Unai Simón, pero la pelota regresó a los pies de Ounahi y éste desató la alegría en Montilivi.

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Tsygankov perdonó el 3-0, solo ante la portería, y al final lo consiguió Echeverri en el minuto 92, a pase del delantero ucraniano en un contragolpe, con el rival ya entregado.