El Atlético acaba sufriendo para ganar al Getafe con uno más

Un golazo de Nahuel Molina resolvió la cuarta victoria consecutiva en LaLiga del Atlético de Madrid, que se impuso por 1-0 al Getafe entre las rotaciones, con varios sustos en la segunda parte, dos salvados por Juan Musso, cuando su rival ya jugaba con diez por la expulsión de Abaqr, y camino del duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Tottenham.