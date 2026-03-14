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El Atlético acaba sufriendo para ganar al Getafe con uno más

Un golazo de Nahuel Molina y las paradas de Musso en la segunda parte salvaron los tres puntos para los colchoneros (1-0) ante un rival que jugó con 10 desde el minuto 54 por la expulsión de Abaqr

LaLiga: Atlético de Madrid - Gefafe, en imágenes

LaLiga: Atlético de Madrid - Gefafe, en imágenes

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LaLiga: Atlético de Madrid - Gefafe, en imágenes. / J.J.Guillen / EFE

EFE

Un golazo de Nahuel Molina resolvió la cuarta victoria consecutiva en LaLiga del Atlético de Madrid, que se impuso por 1-0 al Getafe entre las rotaciones, con varios sustos en la segunda parte, dos salvados por Juan Musso, cuando su rival ya jugaba con diez por la expulsión de Abaqr, y camino del duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Tottenham.

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