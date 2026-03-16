TENIS
Sinner conquista Indian Wells y se erige como el rey de la pista dura
El italiano superó a Medvedev en la final y se alza con su primer título en el desierto californiano
Tras no dar con la tecla en los primeros pasos de la temporada, Jannik Sinner ha podido por fin darse la primera gran alegría del año tras alzarse con el título en Indian Wells al superar a Daniil Medvedev (7-6 (6) y 7-6 (4) en una final de muy alto nivel. El ruso volvió a dejar claro que ha recuperado su mejor nivel, aunque no le dio para hacerse con el título al topar con un Sinner que se hizo leyenda en pista dura.
Con la conquista de Indian Wells, el italiano ya tiene en su poder todos los grandes títulos sobre pista dura. Los dos Grand Slams (Open de Australia y US Open) y los seis Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París). Nadie había conseguido dicho registro antes de los 30 años y Sinner lo ha logrado con tan solo 24.
Sin duda, una muestra más del dominio del italiano en la superficie dura que solo Carlos Alcaraz puede contrarrestarle. Además, Sinner es el primer tenista en conseguir ganar dos títulos de Masters 1000 de manera consecutiva sin perder un solo set (París 2025 e Indian Wells 2026).
Y ante Medvedev lo tuvo que sufrir de lo lindo para conseguirlo porque el ruso no cedió ni un solo servicio en todo el partido. Pero en los desempates el italiano supo dar con la tecla en el momento decisivo y se llevó el partido y el título en una final para el recuerdo. Sobre todo en el del primer parcial, donde fue un solo punto al resto el que desequilibró el marcador.
En el segundo todavía lo tuvo que sufrir más después de verse con 0-4 en el marcador. Pero de allí a la gloria con una remontada mágica de siete puntos consecutivos.
Al final, triunfo, título y récord para un Sinner que se lanza a por el número uno de Alcaraz. Siguiente cita: Miami.
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